information fournie par Reuters • 09/12/2025 à 15:36

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-ATMC, G-III Apparel, Cognyte

Traduction automatisée par Reuters

9 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont restés stables mardi, les investisseurs restant prudents à la veille d'une décision de politique monétaire très attendue de la Réserve fédérale, tandis que Nvidia a progressé après que le géant des puces a reçu l'autorisation de vendre certains de ses processeurs à la Chine. .N

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Hausse après que Trump a déclaré que les États-Unis allaient autoriser les livraisons de puces H200 à la Chine

** Ares Management Corp ARES.N :

BUZZ - Hausse suite à son inclusion dans l'indice S&P 500

** Colgate-Palmolive Co CL.N :

BUZZ - Les actions augmentent après que RBC a relevé la note à "surperformer"

** Alexander & Baldwin Inc ALEX.N :

BUZZ - Les actions bondissent suite à un accord de privatisation de 2,3 milliards de dollars

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ - Les mineurs d'or gagnent en raison de la hausse du prix de l'or avant la réunion de la Fed

** Deere & Co DE.N :

BUZZ - Jefferies relève le PT de Deere, cite la feuille de route de l'automatisation axée sur la technologie

** Toll Brothers Inc TOL.N :

BUZZ - Chute après avoir manqué ses prévisions de bénéfices du 4ème trimestre

** Pfizer Inc PFE.N :

BUZZ - Partenariat avec la société chinoise YaoPharma pour un médicament contre la perte de poids; les actions sont en hausse

** Vor Biopharma Inc VOR.O :

BUZZ - L'action grimpe après que J.P.Morgan l'a initiée avec une note de " surpondération "

** Core & Main Inc CNM.N :

BUZZ - Gains après un bénéfice trimestriel positif et une augmentation du rachat d'actions

** CVS Health Corp CVS.N :

BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse les prévisions de bénéfices pour 2025

** AlphaTime Acquisition Corp ATMC.O :

BUZZ - En hausse après l'approbation par les actionnaires de la fusion avec HCYC

** CoreWeave Inc CRWV.O :

BUZZ - baisse après avoir augmenté son offre de billets convertibles à 2,25 milliards de dollars

** Tronox Holdings PLC TROX.N :

BUZZ - Gains grâce à un soutien bancaire de 600 millions de dollars

** Critical Metals Corp CRML.O :

BUZZ - Gains suite à l'annonce d'une joint venture en Roumanie

** AerCap Holdings NV AER.N :

BUZZ - Truist initie la couverture d'AerCap avec la note 'achat'

** G-III Apparel Group Ltd GIII.O :

BUZZ - L'action grimpe après un relèvement des prévisions de bénéfices annuels

** Campbell's Co CPB.O :

BUZZ - L'action est restée instable après des prévisions annuelles inchangées

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

** American Airlines Group Inc AAL.O :

** Southwest Airlines Co LUV.N :

** United Airlines Holdings Inc UAL.O : BUZZ - BMO prévoit une année 2026 brillante pour les compagnies aériennes américaines et initie une couverture

** Home Depot Inc HD.N :

BUZZ - Chute après des prévisions pour l'exercice 2026 inférieures aux estimations

** STAAR Surgical Co STAA.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce par Alcon d'un accord de fusion modifié

** Cognyte Software Ltd CGNT.O :

BUZZ - bondit après l'augmentation des prévisions annuelles

