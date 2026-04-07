LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Assureurs santé, Arista, Savara

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en baisse mardi, les investisseurs évaluant les commentaires des Etats-Unis et de l'Iran pour trouver des indices sur l'évolution du conflit, avant la date limite fixée par le président Donald Trump à l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz. .N

** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Hausse avant bourse grâce à un accord à long terme pour développer les puces d'intelligence artificielle personnalisées de Google nL4N40Q0HL

** CVS Health Corp CVS.N :

** UnitedHealth Group Inc UNH.N :

** Elevance Health Inc ELV.N :

BUZZ - Les assureurs santé bondissent alors que les Etats-Unis finalisent une hausse de 2,48% des paiements Medicare Advantage nL4N40Q0I3

** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :

BUZZ - Hausse alors que de nouvelles données élargissent le marché potentiel des médicaments contre le cancer du sein

nL4N40Q0N6

** Organogenesis Holdings Inc ORGO.O :

BUZZ - Bondit après que la FDA ouvre la voie au dépôt d'un médicament contre la douleur au genou nL4N40Q0OA

** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N :

BUZZ - Bondit dans un contexte d'intérêt accru pour Artemis II et l'industrie spatiale nL6N40Q0LK

** CG Oncology Inc CGON.O :

BUZZ - Hausse après que la société de courtage a relevé son objectif de cours en prévision de la publication de données clés sur le cancer de la vessie nL4N40Q0MS

** Xponential Fitness Inc XPOF.N :

BUZZ - Hausse après le lancement d'une revue stratégique

nL4N40Q0OV

** MercadoLibre Inc MELI.O :

BUZZ - Augmente après que Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" nL6N40Q0M4

** Mach Natural Resources LP MNR.N :

BUZZ - Baisse suite à une offre secondaire de 117,5 millions de dollars nL6N40Q0MJ

** Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O :

BUZZ - HC Wainwright relève l'objectif de cours sur Neurocrine après l'accord avec Soleno nL4N40Q0PW

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Bondit suite à la hausse des taux de Medicare; Wells Fargo relève sa recommandation nL4N40Q0R7

** Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O ODFL.O :

BUZZ - Wells Fargo relève la note à 'équipondération' sur la base des perspectives de forte demande nL4N40Q0R8

** Baker Hughes Co BKR.O :

BUZZ - JP Morgan signale des vents contraires pour les services parapétroliers en raison du conflit au Moyen-Orient

nL4N40Q0QV

** Climb Bio Inc CLYM.O :

BUZZ - Hausse après que la FDA accorde un statut accéléré à un médicament contre les maladies rénales nL4N40Q0RW

** Artivion Inc AORT.N :

BUZZ - Hausse après que la FDA approuve un dispositif aortique peu invasif nL4N40Q0RZ

** Fennec Pharmaceuticals Inc FENC.O :

BUZZ - En hausse grâce à une étude testant l'utilisation élargie de son médicament pour la prévention de la perte d'audition chez les patients atteints de cancer nL4N40Q0RQ

** Plus Therapeutics Inc PSTV.O :

BUZZ - En hausse grâce à l'obtention d'un nouveau code de facturation pour un test de dépistage du cancer nL4N40Q0SE

** General Dynamics Corp GD.N :

BUZZ - Jefferies abaisse l'objectif de cours en raison de faibles perspectives en matière de défense nL4N40Q0SV

** Arista Networks Inc ANET.N :

BUZZ - En hausse; Rosenblatt passe à "acheter"

nL4N40Q0S4

** Canadian Natural Resources Inc CNQ.N :

BUZZ - JP Morgan augmente l'objectif de prix sur Canadian Natural Resources suite à de fortes prévisions de bénéfices

nL4N40Q0T7

** Halozyme Therapeutics Inc HALO.O :

BUZZ - Hausse suite à la signature d'un accord avec Vertex pour la livraison de médicaments à l'échelle mondiale

nL4N40Q0V0

** NervGen Pharma Corp NGEN.O :

BUZZ - Hausse après que la FDA a approuvé une étude de stade avancé pour tester un médicament contre les lésions de la moelle épinière nL4N40Q0UQ

** CF Industries Holdings Inc CF.N :

BUZZ - Hausse après que RBC a relevé son objectif de cours

nL6N40Q0PL

** Casey's General Stores Inc CASY.O :

BUZZ - En hausse avant de remplacer Hologic dans le S&P 500

nL6N40Q0PX

** Savara Inc SVRA.O :

BUZZ - Hausse après l'acceptation par le Royaume-Uni d'une demande d'homologation pour un médicament contre une maladie pulmonaire rare nL4N40Q0VQ