LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Assureurs santé, Arista, Savara

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
Les principaux indices de Wall Street devaient ouvrir en baisse mardi, les investisseurs évaluant les commentaires des Etats-Unis et de l'Iran pour trouver des indices sur l'évolution du conflit, avant la date limite fixée par le président Donald Trump à l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz. .N
** Broadcom Inc AVGO.O :
BUZZ - Hausse avant bourse grâce à un accord à long terme pour développer les puces d'intelligence artificielle personnalisées de Google nL4N40Q0HL
** CVS Health Corp CVS.N :
** UnitedHealth Group Inc UNH.N :
** Elevance Health Inc ELV.N :
BUZZ - Les assureurs santé bondissent alors que les Etats-Unis finalisent une hausse de 2,48% des paiements Medicare Advantage nL4N40Q0I3
** Greenwich LifeSciences Inc GLSI.O :
BUZZ - Hausse alors que de nouvelles données élargissent le marché potentiel des médicaments contre le cancer du sein
nL4N40Q0N6
** Organogenesis Holdings Inc ORGO.O :
BUZZ - Bondit après que la FDA ouvre la voie au dépôt d'un médicament contre la douleur au genou nL4N40Q0OA
** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N :
BUZZ - Bondit dans un contexte d'intérêt accru pour Artemis II et l'industrie spatiale nL6N40Q0LK
** CG Oncology Inc CGON.O :
BUZZ - Hausse après que la société de courtage a relevé son objectif de cours en prévision de la publication de données clés sur le cancer de la vessie nL4N40Q0MS
** Xponential Fitness Inc XPOF.N :
BUZZ - Hausse après le lancement d'une revue stratégique
nL4N40Q0OV
** MercadoLibre Inc MELI.O :
BUZZ - Augmente après que Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" nL6N40Q0M4
** Mach Natural Resources LP MNR.N :
BUZZ - Baisse suite à une offre secondaire de 117,5 millions de dollars nL6N40Q0MJ
** Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O :
BUZZ - HC Wainwright relève l'objectif de cours sur Neurocrine après l'accord avec Soleno nL4N40Q0PW
** Humana Inc HUM.N :
BUZZ - Bondit suite à la hausse des taux de Medicare; Wells Fargo relève sa recommandation nL4N40Q0R7
** Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O ODFL.O :
BUZZ - Wells Fargo relève la note à 'équipondération' sur la base des perspectives de forte demande nL4N40Q0R8
** Baker Hughes Co BKR.O :
BUZZ - JP Morgan signale des vents contraires pour les services parapétroliers en raison du conflit au Moyen-Orient
nL4N40Q0QV
** Climb Bio Inc CLYM.O :
BUZZ - Hausse après que la FDA accorde un statut accéléré à un médicament contre les maladies rénales nL4N40Q0RW
** Artivion Inc AORT.N :
BUZZ - Hausse après que la FDA approuve un dispositif aortique peu invasif nL4N40Q0RZ
** Fennec Pharmaceuticals Inc FENC.O :
BUZZ - En hausse grâce à une étude testant l'utilisation élargie de son médicament pour la prévention de la perte d'audition chez les patients atteints de cancer nL4N40Q0RQ
** Plus Therapeutics Inc PSTV.O :
BUZZ - En hausse grâce à l'obtention d'un nouveau code de facturation pour un test de dépistage du cancer nL4N40Q0SE
** General Dynamics Corp GD.N :
BUZZ - Jefferies abaisse l'objectif de cours en raison de faibles perspectives en matière de défense nL4N40Q0SV
** Arista Networks Inc ANET.N :
BUZZ - En hausse; Rosenblatt passe à "acheter"
nL4N40Q0S4
** Canadian Natural Resources Inc CNQ.N :
BUZZ - JP Morgan augmente l'objectif de prix sur Canadian Natural Resources suite à de fortes prévisions de bénéfices
nL4N40Q0T7
** Halozyme Therapeutics Inc HALO.O :
BUZZ - Hausse suite à la signature d'un accord avec Vertex pour la livraison de médicaments à l'échelle mondiale
nL4N40Q0V0
** NervGen Pharma Corp NGEN.O :
BUZZ - Hausse après que la FDA a approuvé une étude de stade avancé pour tester un médicament contre les lésions de la moelle épinière nL4N40Q0UQ
** CF Industries Holdings Inc CF.N :
BUZZ - Hausse après que RBC a relevé son objectif de cours
nL6N40Q0PL
** Casey's General Stores Inc CASY.O :
BUZZ - En hausse avant de remplacer Hologic dans le S&P 500
nL6N40Q0PX
** Savara Inc SVRA.O :
BUZZ - Hausse après l'acceptation par le Royaume-Uni d'une demande d'homologation pour un médicament contre une maladie pulmonaire rare nL4N40Q0VQ
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