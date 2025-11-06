LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-AppLovin, Marvell Technology, Lyft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

6 novembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés jeudi, alors que la chute des actions de Qualcomm a renforcé les inquiétudes concernant les valorisations exagérées des actions technologiques, tandis que les données économiques mitigées ont alimenté l'incertitude sur l'économie américaine. .N

** Duolingo Inc DUOL.O :

BUZZ - Chute sur des perspectives de réservations faibles pour le 4ème trimestre; J.P. Morgan réduit le PT nL6N3WI0GE

** AppLovin Corp APP.O :

BUZZ - Grimpe après une prévision de chiffre d'affaires pour le 4e trimestre supérieure aux estimations et des résultats plus élevés pour le 3e trimestre nL6N3WI0IO

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Augmente après l'annonce que SoftBank a exploré le rachat de la société nL4N3WI0ST

** Snap Inc SNAP.N :

BUZZ - bondit de 16%, le pivot de l'IA renforçant la confiance des investisseurs nL4N3WI0UT

** Figma Inc FIG.N :

BUZZ - Progresse après avoir relevé ses prévisions de revenus pour l'exercice et annoncé des prévisions de revenus plus élevées pour le quatrième trimestre nL6N3WI0J6

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent en raison de la faiblesse du dollar et de la persistance des problèmes liés à la fermeture du gouvernement américain nL4N3WI0WA

** Joby Aviation Inc JOBY.N :

BUZZ - Gagne après un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes nL4N3WI0XN

** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - Chute après des perspectives de revenus faibles pour le 4ème trimestre nL6N3WI0KP

** Johnson Controls International PLC JCI.N :

BUZZ - Jefferies et RBC relèvent l'objectif de cours de Johnson Controls, sur la base de solides prévisions pour 2026

nL4N3WI11Y

** Lyft Inc LYFT.O :

BUZZ - Monte en raison de solides prévisions de réservations pour le trimestre des fêtes de fin d'année nL6N3WI0JR

** DuPont De Nemours Inc DD.N :

BUZZ - Chute suite à des estimations négatives pour le 4ème trimestre nL4N3WI10O