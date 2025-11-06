 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 023,45
-0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-AppLovin, Marvell Technology, Lyft
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

6 novembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés jeudi, alors que la chute des actions de Qualcomm a renforcé les inquiétudes concernant les valorisations exagérées des actions technologiques, tandis que les données économiques mitigées ont alimenté l'incertitude sur l'économie américaine. .N

** Duolingo Inc DUOL.O :

BUZZ - Chute sur des perspectives de réservations faibles pour le 4ème trimestre; J.P. Morgan réduit le PT nL6N3WI0GE

** AppLovin Corp APP.O :

BUZZ - Grimpe après une prévision de chiffre d'affaires pour le 4e trimestre supérieure aux estimations et des résultats plus élevés pour le 3e trimestre nL6N3WI0IO

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Augmente après l'annonce que SoftBank a exploré le rachat de la société nL4N3WI0ST

** Snap Inc SNAP.N :

BUZZ - bondit de 16%, le pivot de l'IA renforçant la confiance des investisseurs nL4N3WI0UT

** Figma Inc FIG.N :

BUZZ - Progresse après avoir relevé ses prévisions de revenus pour l'exercice et annoncé des prévisions de revenus plus élevées pour le quatrième trimestre nL6N3WI0J6

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent en raison de la faiblesse du dollar et de la persistance des problèmes liés à la fermeture du gouvernement américain nL4N3WI0WA

** Joby Aviation Inc JOBY.N :

BUZZ - Gagne après un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes nL4N3WI0XN

** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - Chute après des perspectives de revenus faibles pour le 4ème trimestre nL6N3WI0KP

** Johnson Controls International PLC JCI.N :

BUZZ - Jefferies et RBC relèvent l'objectif de cours de Johnson Controls, sur la base de solides prévisions pour 2026

nL4N3WI11Y

** Lyft Inc LYFT.O :

BUZZ - Monte en raison de solides prévisions de réservations pour le trimestre des fêtes de fin d'année nL6N3WI0JR

** DuPont De Nemours Inc DD.N :

BUZZ - Chute suite à des estimations négatives pour le 4ème trimestre nL4N3WI10O

Valeurs associées

APPLOVIN RG-A
617,0500 USD NASDAQ +1,38%
DUOLINGO RG-A
260,0200 USD NASDAQ -0,77%
DUPONT DE NEMOURS
39,600 USD NYSE +4,87%
FORTINET
85,9900 USD NASDAQ +0,90%
GOLD FIELDS SP ADR
38,160 USD NYSE +6,89%
JAI
14,905 USD NYSE +1,02%
JOHNSON CTR INT
120,820 USD NYSE +8,83%
KINROSS GOLD
24,070 USD NYSE +7,14%
LYFT RG-A
20,0800 USD NASDAQ +3,40%
MARVELL TECH
92,9000 USD NASDAQ +6,06%
NEWMONT
81,620 USD NYSE +3,47%
SIBANYE SP ADR
10,015 USD NYSE +2,30%
SNAP-A
7,320 USD NYSE -1,94%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Banque d'Angleterre (BoE) dans le centre de Londres. Photo prise le 6 novembre 2025 ( AFP / Niklas HALLE'N )
    La Banque d'Angleterre maintient son taux directeur à 4% après un vote serré
    information fournie par AFP 06.11.2025 13:39 

    La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé son taux directeur inchangé à 4% jeudi, à une courte majorité, face à la conjoncture économique morose du Royaume-Uni et avant la présentation du budget britannique, qui devrait comprendre des hausses d'impôts. "Nous pensons ... Lire la suite

  • Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui continue d'investir massivement aux Etats-Unis tout en baissant le prix de certains médicaments outre-Atlantique sous la pression de Donald Trump ( AFP / Paul ELLIS )
    AstraZeneca continue de s'appuyer sur les Etats-Unis de Trump pour sa croissance
    information fournie par AFP 06.11.2025 13:27 

    Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui continue d'investir massivement aux Etats-Unis tout en baissant le prix de certains médicaments outre-Atlantique sous la pression de Donald Trump, a vu son bénéfice s'envoler au troisième trimestre. Le groupe ... Lire la suite

  • La ministre américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem (c,g) et le président équatorien Daniel Noboa (c,d) à la base aérienne Eloy Alfaro, à Manta, le 6 novembre 2025 ( POOL / Alex Brandon )
    Equateur : une ministre américaine visite des installations pouvant servir de base militaires
    information fournie par AFP 06.11.2025 12:55 

    La ministre américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, visite depuis mercredi des installations militaires en Equateur, où le gouvernement se propose de réautoriser des bases étrangères pour coopérer contre le trafic de drogues. Mme Noem, arrivée sur la ... Lire la suite

  • Un drapeau européen (Crédits: Adobe Stock)
    Le retour de la croissance en Europe ?
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 06.11.2025 12:50 

    Comme à chaque fin d'année, la croissance anticipée pour l'année qui va commencer séduit les investisseurs et justifie d'investir sur le marché des actions. Il est vrai que le fondement de la valeur des entreprises est leur capacité à générer une croissance à long ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank