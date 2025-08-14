LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Applied Materials, Charles Schwab, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
*
Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
*
Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
*
Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
14 août - Les principaux indices de Wall Street ont reculé jeudi, après qu'un rapport sur les prix à la production plus élevé que prévu ait atténué les attentes des investisseurs quant à d'éventuelles réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année. .N
A 13:31 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,25% à 44 812,09.Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,01% à 6 466,93, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,11% à 21 736,02.
Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500
.PG.INX :
** Texas Pacific Land Corp TPL.N , en hausse de 3,7%
** Amazon.com Inc AMZN.OQ , +3,4%
** Netflix Inc NFLX.OQ , + 3,0 %
Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage:
** Tapestry Inc TPR.N , en baisse de 14,3%
** Amcor PLC AMCR.N , en baisse de 12,9
** Enphase Energy Inc ENPH.OQ , en baisse de 8,2%
Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N :
** Offerpad Solutions Inc OPAD.N , en hausse de 19,2%
** Babcock & Wilcox Enterprises Inc BW.N , en hausse de 13,9%
** Ci&T Inc CINT.N , plus 11,1%
Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage:
** Ibotta Inc IBTA.N , en baisse de 31,6%
** North American Construction Group Ltd NOA.N , en baisse de 24,8%
** Eve Holding Inc EVEX.N , en baisse de 23,4%
Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O :
** Expion360 Inc XPON.OQ , en hausse de 160,3% * Onemednet Corp
** Onemednet Corp ONMD.OQ , + 96,5 %
** TPI Composites Inc TPIC.OQ , plus 89,1%
Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage:
** Scienture Holdings Inc SCNX.OQ , en baisse de 44,1 % * Bolt Projects Holdings Inc
** Bolt Projects Holdings Inc BSLK.OQ , en baisse de 43,7%
** Masterbeef Group MB.OQ , - 38,0 %
** Bullish < BLSH.N >:
BUZZ - Les actions bondissent après de solides débuts à la Bourse de New York nL4N3U60GN
** dLocal Ltd < DLO.O >:
BUZZ - L'augmentation des perspectives de croissance pour 2025 et la publication d'un bénéfice supérieur à celui du deuxième trimestre ont fait grimper le cours de l'action
nL4N3U60J1
** Birkenstock Holding PLC < BIRK.N >:
BUZZ - En hausse suite à la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne nL6N3U60DX
** Deere & Co < DE.N >:
BUZZ - Baisse du bénéfice trimestriel suite à l'impact des tarifs douaniers nL4N3U6102
** Alibaba.com Ltd < BABA.N >: ** Yum China Holdings Inc < YUMC.N >: ** Baidu Inc < BIDU. O>: ** Nio Inc < NIO.N >:
BUZZ - Les ADRs chinoises chutent après que le fonds spéculatif Bridgewater se soit retiré des positions nL4N3U60M0
** Sarepta Therapeutics < SRPT.O >:
BUZZ - Hausse sur les progrès de la thérapie génétique
nL4N3U60MB
** Centrus Energy Corp < LEU.N >:
BUZZ - Hausse après la vente d'une obligation convertible de 700 millions de dollars nL6N3U60FB
** Fortive Corp < FTV.N >:
BUZZ - Chute après que Barclays ait rétrogradé l'action à 'equal-weight' et réduit les prévisions nL4N3U60NK
** Intuitive Machines Inc < LUNR.O >:
BUZZ - Chute après la vente d'une obligation convertible de 300 millions de dollars nL6N3U60FP
** Advance Auto Parts Inc < AAP.N >:
BUZZ - baisse après avoir abaissé les prévisions de bénéfices annuels nL4N3U60OV
** Tapestry Inc < TPR.N >:
BUZZ - Chute après avoir prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations sur fond de problèmes tarifaires nL4N3U6143
** Beam Therapeutics Inc < BEAM.O >:
BUZZ - En hausse après l'approbation par la FDA d'une thérapie contre la drépanocytose nL4N3U60PO
** Allegion PLC < ALLE.N >:
BUZZ - Barclays relève la valeur d'Allegion en raison de l'amélioration des perspectives de la demande dans le secteur non résidentiel nL4N3TM0T3
** Golar LNG Ltd < GLNG.O >:
BUZZ - Gains sur les plans de commande de sa quatrième unité FLNG nL4N3U60QO
** LATAM Airlines Group SA < LTM.N >:
BUZZ - Les actions chutent après une offre secondaire de 767 millions de dollars nL6N3U60GO
** Rio Tinto PLC < RIO.N >: ** BHP Group Ltd < BHP.N >: ** Southern Copper Corp < SCCO.N >: ** Freeport-McMoRan Inc < FCX.N >:
BUZZ - Les mineurs de cuivre en baisse sur fond d'incertitude sur les tarifs douaniers et les taux d'intérêt
nL4N3U616T
** Solventum Corp < SOLV.N >:
BUZZ - Baisse des cours après la vente de 648 millions de dollars de parts de 3M nL6N3U60H9
** TeraWulf Inc < WULF.O >:
BUZZ - Le contrat de location de nuages et l'accord avec Google font grimper les cours nL4N3U60TD
** Lithium Americas Corp < LAC.N >:
BUZZ - chute suite à une perte plus importante au T2
nL4N3U616R
** Schrodinger Inc < SDGR.O >:
BUZZ - chute après l'arrêt du développement d'une thérapie contre le cancer du sang suite à des décès de patients
nL6N3U60HV
** eBay Inc < EBAY.O >:
BUZZ - Les actions chutent; Argus rétrograde la note à "hold" nL6N3U60HQ
** Klaviyo Inc < KVYO.N >:
BUZZ - Baisse de l'offre secondaire de 196 millions de dollars nL6N3U60IS
** Deere & Co DE.N :
BUZZ: baisse du bénéfice trimestriel en raison de l'impact des tarifs douaniers nL4N3U6102
** Masimo Corp < MASI.O >:
BUZZ - baisse après qu'Apple ait introduit la fonction d'oxygène dans le sang sur certaines montres américaines
nL3N3GC3F6
** Target Corp < TGT.N >: ** Ulta Beauty Inc < ULTA.O >:
BUZZ - Baisse après avoir accepté de mettre fin à son partenariat d'ici 2026 nL6N3U60KL
** Kratos Defense & Security Solutions Inc < KTOS.O >:
BUZZ - Montée après que BTIG soit devenu haussier
nL6N3U60K7
** Sunrun Inc < RUN.O >: ** Solaredge Technologies Inc < SEDG.O >: ** Enphase Energy Inc < ENPH.O >: ** First Solar Inc < FSLR.O >:
BUZZ - Les actions solaires chutent, l'administration Trump envisage des règles plus strictes en matière de crédit d'impôt pour l'énergie propre nL4N3U611M
** Oracle Corp < ORCL.N >:
BUZZ - Hausse après l'annonce d'un accord avec Google sur l'IA nL6N3U60MV
** Coherent Corp < COHR.N >:
BUZZ - La plus forte baisse depuis 2 ans suite à des prévisions médiocres nL6N3U60MU
** Applied Materials Inc < AMAT.O >:
BUZZ - baisse; les investisseurs se concentrent sur les tensions commerciales nL6N3U60NP
** Charles Schwab Corp < SCHW.N >:
BUZZ - Augmentation des actifs des clients en juillet
nL4N3U616N
** Newmont Corp < NEM.N >: ** Barrick Mining Corp < B.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >:: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >:
BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les données américaines chaudes soulèvent le dollar nL4N3U6188
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer