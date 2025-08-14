information fournie par Reuters • 14/08/2025 à 19:50

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Applied Materials, Charles Schwab, Oracle

14 août - Les principaux indices de Wall Street ont reculé jeudi, après qu'un rapport sur les prix à la production plus élevé que prévu ait atténué les attentes des investisseurs quant à d'éventuelles réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année. .N

A 13:31 EDT, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,25% à 44 812,09.Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,01% à 6 466,93, et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,11% à 21 736,02.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500

.PG.INX :

** Texas Pacific Land Corp TPL.N , en hausse de 3,7%

** Amazon.com Inc AMZN.OQ , +3,4%

** Netflix Inc NFLX.OQ , + 3,0 %

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage:

** Tapestry Inc TPR.N , en baisse de 14,3%

** Amcor PLC AMCR.N , en baisse de 12,9

** Enphase Energy Inc ENPH.OQ , en baisse de 8,2%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N :

** Offerpad Solutions Inc OPAD.N , en hausse de 19,2%

** Babcock & Wilcox Enterprises Inc BW.N , en hausse de 13,9%

** Ci&T Inc CINT.N , plus 11,1%

Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage:

** Ibotta Inc IBTA.N , en baisse de 31,6%

** North American Construction Group Ltd NOA.N , en baisse de 24,8%

** Eve Holding Inc EVEX.N , en baisse de 23,4%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O :

** Expion360 Inc XPON.OQ , en hausse de 160,3% * Onemednet Corp

** Onemednet Corp ONMD.OQ , + 96,5 %

** TPI Composites Inc TPIC.OQ , plus 89,1%

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage:

** Scienture Holdings Inc SCNX.OQ , en baisse de 44,1 % * Bolt Projects Holdings Inc

** Bolt Projects Holdings Inc BSLK.OQ , en baisse de 43,7%

** Masterbeef Group MB.OQ , - 38,0 %

** Bullish < BLSH.N >:

BUZZ - Les actions bondissent après de solides débuts à la Bourse de New York

** dLocal Ltd < DLO.O >:

BUZZ - L'augmentation des perspectives de croissance pour 2025 et la publication d'un bénéfice supérieur à celui du deuxième trimestre ont fait grimper le cours de l'action

** Birkenstock Holding PLC < BIRK.N >:

BUZZ - En hausse suite à la publication d'un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne

** Deere & Co < DE.N >:

BUZZ - Baisse du bénéfice trimestriel suite à l'impact des tarifs douaniers

** Alibaba.com Ltd < BABA.N >: ** Yum China Holdings Inc < YUMC.N >: ** Baidu Inc < BIDU. O>: ** Nio Inc < NIO.N >:

BUZZ - Les ADRs chinoises chutent après que le fonds spéculatif Bridgewater se soit retiré des positions

** Sarepta Therapeutics < SRPT.O >:

BUZZ - Hausse sur les progrès de la thérapie génétique

** Centrus Energy Corp < LEU.N >:

BUZZ - Hausse après la vente d'une obligation convertible de 700 millions de dollars

** Fortive Corp < FTV.N >:

BUZZ - Chute après que Barclays ait rétrogradé l'action à 'equal-weight' et réduit les prévisions

** Intuitive Machines Inc < LUNR.O >:

BUZZ - Chute après la vente d'une obligation convertible de 300 millions de dollars

** Advance Auto Parts Inc < AAP.N >:

BUZZ - baisse après avoir abaissé les prévisions de bénéfices annuels

** Tapestry Inc < TPR.N >:

BUZZ - Chute après avoir prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations sur fond de problèmes tarifaires

** Beam Therapeutics Inc < BEAM.O >:

BUZZ - En hausse après l'approbation par la FDA d'une thérapie contre la drépanocytose

** Allegion PLC < ALLE.N >:

BUZZ - Barclays relève la valeur d'Allegion en raison de l'amélioration des perspectives de la demande dans le secteur non résidentiel

** Golar LNG Ltd < GLNG.O >:

BUZZ - Gains sur les plans de commande de sa quatrième unité FLNG

** LATAM Airlines Group SA < LTM.N >:

BUZZ - Les actions chutent après une offre secondaire de 767 millions de dollars

** Rio Tinto PLC < RIO.N >: ** BHP Group Ltd < BHP.N >: ** Southern Copper Corp < SCCO.N >: ** Freeport-McMoRan Inc < FCX.N >:

BUZZ - Les mineurs de cuivre en baisse sur fond d'incertitude sur les tarifs douaniers et les taux d'intérêt

** Solventum Corp < SOLV.N >:

BUZZ - Baisse des cours après la vente de 648 millions de dollars de parts de 3M

** TeraWulf Inc < WULF.O >:

BUZZ - Le contrat de location de nuages et l'accord avec Google font grimper les cours

** Lithium Americas Corp < LAC.N >:

BUZZ - chute suite à une perte plus importante au T2

** Schrodinger Inc < SDGR.O >:

BUZZ - chute après l'arrêt du développement d'une thérapie contre le cancer du sang suite à des décès de patients

** eBay Inc < EBAY.O >:

BUZZ - Les actions chutent; Argus rétrograde la note à "hold"

** Klaviyo Inc < KVYO.N >:

BUZZ - Baisse de l'offre secondaire de 196 millions de dollars

** Deere & Co DE.N :

BUZZ: baisse du bénéfice trimestriel en raison de l'impact des tarifs douaniers

** Masimo Corp < MASI.O >:

BUZZ - baisse après qu'Apple ait introduit la fonction d'oxygène dans le sang sur certaines montres américaines

** Target Corp < TGT.N >: ** Ulta Beauty Inc < ULTA.O >:

BUZZ - Baisse après avoir accepté de mettre fin à son partenariat d'ici 2026

** Kratos Defense & Security Solutions Inc < KTOS.O >:

BUZZ - Montée après que BTIG soit devenu haussier

** Sunrun Inc < RUN.O >: ** Solaredge Technologies Inc < SEDG.O >: ** Enphase Energy Inc < ENPH.O >: ** First Solar Inc < FSLR.O >:

BUZZ - Les actions solaires chutent, l'administration Trump envisage des règles plus strictes en matière de crédit d'impôt pour l'énergie propre

** Oracle Corp < ORCL.N >:

BUZZ - Hausse après l'annonce d'un accord avec Google sur l'IA

** Coherent Corp < COHR.N >:

BUZZ - La plus forte baisse depuis 2 ans suite à des prévisions médiocres

** Applied Materials Inc < AMAT.O >:

BUZZ - baisse; les investisseurs se concentrent sur les tensions commerciales

** Charles Schwab Corp < SCHW.N >:

BUZZ - Augmentation des actifs des clients en juillet

** Newmont Corp < NEM.N >: ** Barrick Mining Corp < B.N >: ** Gold Fields Ltd < GFI.N >:: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que les données américaines chaudes soulèvent le dollar