LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Apple, UnitedHealth, GE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
Les principaux indices de Wall Street étaient en passe d'ouvrir en hausse mardi, grâce à un regain d'optimisme sur l'intelligence artificielle et à de solides résultats d'entreprises qui ont soutenu des marchés malmenés par des allers-retours incessants sur la résolution du conflit au Moyen-Orient . .N
** Apple Inc AAPL.O :
BUZZ - La passation de pouvoir met l'accent sur les ambitions en matière d'intelligence artificielle nL4N4140N3
** Alaska Air Group Inc ALK.N :
BUZZ - baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N4140M9
** Amazon.com Inc AMZN.O :
BUZZ - Les actions grimpent après un accord de 25 milliards de dollars avec Anthropic pour la croissance de l'IA
nL6N4140KG
** 3M Co MMM.N :
BUZZ - baisse après les résultats du premier trimestre
nL6N4140TU
** UnitedHealth Group Inc UNH.N :
BUZZ - Le titre progresse, les bénéfices du premier trimestre ayant dépassé les estimations de Wall Street
nL4N4140TJ
** Fermi Inc FRMI.O :
BUZZ - L'ex-PDG demande la vente; les actions augmentent
nL6N4140N8
** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que le dollar se raffermit et que les investisseurs s'intéressent aux négociations entre les Etats-Unis et l'Iran nL6N4140P2
** General Electric Co GE.N :
BUZZ - Hausse des résultats du 1er trimestre nL4N4140WT
** Humana Inc HUM.N : ** CVS Health Corp CVS.N : ** Elevance Health Inc ELV.N : ** Centene Corp CNC.N : BUZZ - Les actions des assureurs santé américains augmentent après que UnitedHealth ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 nL6N4140R7
** Spruce Biosciences Inc SPRB.O :
BUZZ - Glissement sur une vente d'actions de 60 millions de dollars nL6N4140RR
** Halliburton Co HAL.N :
BUZZ - Le titre gagne après des bénéfices du premier trimestre supérieurs aux attentes nL6N4140RQ
** Danaher Corp DHR.N :
BUZZ - Le titre progresse après des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes nL4N4140WF
** Reddit Inc RDDT.N :
BUZZ - En hausse; DA Davidson l'a initié avec une note 'achat' nL4N4140YL
** Quest Diagnostics Inc DGX.N :
BUZZ - Hausse après un résultat trimestriel supérieur aux attentes et des prévisions annuelles optimistes nL4N4140SK
** RTX Corp RTX.N :
BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires nL6N4140S6
** Tractor Supply Co TSCO.O :
BUZZ - chute après des résultats trimestriels en baisse
nL6N4140SM
** Northern Trust Corp NTRS.O :
BUZZ - Le titre progresse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL6N4140SQ
** AXT Inc AXTI.O :
BUZZ - Recul après une levée de fonds de 550 millions de $
nL6N4140SF
** D.R. Horton Inc DHI.N :
BUZZ - Le titre progresse après avoir annoncé un chiffre d'affaires annuel supérieur aux prévisions nL4N414110
** Marvell Technology Inc MRVL.O : ** Astera Labs Inc ALAB.O :
BUZZ - Hausse après que J.P. Morgan a vu des gains dans l'accord Amazon-Anthropic nL6N4140UF
** Pitney Bowes Inc PBI.N :
BUZZ - Gains après avoir revu à la hausse les prévisions pour 2026 nL6N4140VE
** MSCI Inc MSCI.N :
BUZZ - progresse après l'annonce d'une hausse du chiffre d'affaires et des bénéfices au premier trimestre nL4N41416L
** Air Products and Chemicals Inc APD.N : ** Ecolab Inc ECL.N : ** Sherwin-Williams Co SHW.N : ** Celanese Corp CE.N :
BUZZ - BofA modifie ses objectifs de prix sur les sociétés chimiques nL6N4140R8
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