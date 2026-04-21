LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Apple, UnitedHealth, GE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street étaient en passe d'ouvrir en hausse mardi, grâce à un regain d'optimisme sur l'intelligence artificielle et à de solides résultats d'entreprises qui ont soutenu des marchés malmenés par des allers-retours incessants sur la résolution du conflit au Moyen-Orient . .N

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - La passation de pouvoir met l'accent sur les ambitions en matière d'intelligence artificielle nL4N4140N3

** Alaska Air Group Inc ALK.N :

BUZZ - baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N4140M9

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - Les actions grimpent après un accord de 25 milliards de dollars avec Anthropic pour la croissance de l'IA

nL6N4140KG

** 3M Co MMM.N :

BUZZ - baisse après les résultats du premier trimestre

nL6N4140TU

** UnitedHealth Group Inc UNH.N :

BUZZ - Le titre progresse, les bénéfices du premier trimestre ayant dépassé les estimations de Wall Street

nL4N4140TJ

** Fermi Inc FRMI.O :

BUZZ - L'ex-PDG demande la vente; les actions augmentent

nL6N4140N8

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que le dollar se raffermit et que les investisseurs s'intéressent aux négociations entre les Etats-Unis et l'Iran nL6N4140P2

** General Electric Co GE.N :

BUZZ - Hausse des résultats du 1er trimestre nL4N4140WT

** Humana Inc HUM.N : ** CVS Health Corp CVS.N : ** Elevance Health Inc ELV.N : ** Centene Corp CNC.N : BUZZ - Les actions des assureurs santé américains augmentent après que UnitedHealth ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 nL6N4140R7

** Spruce Biosciences Inc SPRB.O :

BUZZ - Glissement sur une vente d'actions de 60 millions de dollars nL6N4140RR

** Halliburton Co HAL.N :

BUZZ - Le titre gagne après des bénéfices du premier trimestre supérieurs aux attentes nL6N4140RQ

** Danaher Corp DHR.N :

BUZZ - Le titre progresse après des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes nL4N4140WF

** Reddit Inc RDDT.N :

BUZZ - En hausse; DA Davidson l'a initié avec une note 'achat' nL4N4140YL

** Quest Diagnostics Inc DGX.N :

BUZZ - Hausse après un résultat trimestriel supérieur aux attentes et des prévisions annuelles optimistes nL4N4140SK

** RTX Corp RTX.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires nL6N4140S6

** Tractor Supply Co TSCO.O :

BUZZ - chute après des résultats trimestriels en baisse

nL6N4140SM

** Northern Trust Corp NTRS.O :

BUZZ - Le titre progresse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL6N4140SQ

** AXT Inc AXTI.O :

BUZZ - Recul après une levée de fonds de 550 millions de $

nL6N4140SF

** D.R. Horton Inc DHI.N :

BUZZ - Le titre progresse après avoir annoncé un chiffre d'affaires annuel supérieur aux prévisions nL4N414110

** Marvell Technology Inc MRVL.O : ** Astera Labs Inc ALAB.O :

BUZZ - Hausse après que J.P. Morgan a vu des gains dans l'accord Amazon-Anthropic nL6N4140UF

** Pitney Bowes Inc PBI.N :

BUZZ - Gains après avoir revu à la hausse les prévisions pour 2026 nL6N4140VE

** MSCI Inc MSCI.N :

BUZZ - progresse après l'annonce d'une hausse du chiffre d'affaires et des bénéfices au premier trimestre nL4N41416L

** Air Products and Chemicals Inc APD.N : ** Ecolab Inc ECL.N : ** Sherwin-Williams Co SHW.N : ** Celanese Corp CE.N :

BUZZ - BofA modifie ses objectifs de prix sur les sociétés chimiques nL6N4140R8