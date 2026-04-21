 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Meta inaugure un centre de données de plus d'un milliard de dollars à Tulsa, dans l'Oklahoma
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 22:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a déclaré mardi avoir commencé la construction d'un nouveau centre de données à Tulsa, dans l'Oklahoma, un projet évalué à plus d'un milliard de dollars, alors que la société mère de Facebook se lance dans une course à la construction d'une infrastructure d'intelligence artificielle pour sécuriser la puissance de calcul.

À l'instar de ses pairs de la Big Tech, Meta est engagé dans une course de plus en plus intense à la construction d'énormes centres de données pour alimenter son ambitieux pari de superintelligence , alors même que les groupes de défense de l'environnement et des consommateurs s'opposent de plus en plus à cette expansion énergivore.

Voici les détails:

* L'entreprise a déclaré que le centre de données de Tulsa devrait créer plus de 1 000 emplois dans le secteur de la construction à son apogée et une centaine d'emplois opérationnels une fois le projet achevé.

* Il s'agira du premier centre de données de Meta dans l'Oklahoma et il sera situé dans le Fair Oaks Innovation Park, couvrant plus de 2 millions de mètres carrés, selon l'entreprise.

* Meta a déclaré qu'elle prendrait en charge la totalité du coût des services de distribution d'eau et d'assainissement nécessaires au fonctionnement du centre de données.

* "Nous produisons plus d'énergie que nous n'en consommons en Oklahoma, ce qui permet à des entreprises comme Meta de disposer de l'énergie fiable et abordable dont elles ont besoin pour se développer et innover", a déclaré le gouverneur Kevin Stitt.

* Fortis Construction est l'entrepreneur général du projet.

* Meta a déclaré que le centre de données de Tulsa constituait sa 28e installation aux États-Unis et sa 32e dans le monde.

* La semaine dernière, Reuters a rapporté que Meta avait l'intention de procéder, le 20 mai, à une première vague de licenciements massifs prévus pour cette année, et que d'autres suivraient ultérieurement.

* Le directeur général Mark Zuckerberg injecte des centaines de milliards de dollars dans l'IA alors qu'il cherche à remodeler radicalement les rouages de son entreprise autour de la technologie.

Valeurs associées

META PLATFORMS
668,8400 USD NASDAQ -0,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank