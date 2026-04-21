Meta inaugure un centre de données de plus d'un milliard de dollars à Tulsa, dans l'Oklahoma

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a déclaré mardi avoir commencé la construction d'un nouveau centre de données à Tulsa, dans l'Oklahoma, un projet évalué à plus d'un milliard de dollars, alors que la société mère de Facebook se lance dans une course à la construction d'une infrastructure d'intelligence artificielle pour sécuriser la puissance de calcul.

À l'instar de ses pairs de la Big Tech, Meta est engagé dans une course de plus en plus intense à la construction d'énormes centres de données pour alimenter son ambitieux pari de superintelligence , alors même que les groupes de défense de l'environnement et des consommateurs s'opposent de plus en plus à cette expansion énergivore.

Voici les détails:

* L'entreprise a déclaré que le centre de données de Tulsa devrait créer plus de 1 000 emplois dans le secteur de la construction à son apogée et une centaine d'emplois opérationnels une fois le projet achevé.

* Il s'agira du premier centre de données de Meta dans l'Oklahoma et il sera situé dans le Fair Oaks Innovation Park, couvrant plus de 2 millions de mètres carrés, selon l'entreprise.

* Meta a déclaré qu'elle prendrait en charge la totalité du coût des services de distribution d'eau et d'assainissement nécessaires au fonctionnement du centre de données.

* "Nous produisons plus d'énergie que nous n'en consommons en Oklahoma, ce qui permet à des entreprises comme Meta de disposer de l'énergie fiable et abordable dont elles ont besoin pour se développer et innover", a déclaré le gouverneur Kevin Stitt.

* Fortis Construction est l'entrepreneur général du projet.

* Meta a déclaré que le centre de données de Tulsa constituait sa 28e installation aux États-Unis et sa 32e dans le monde.

* La semaine dernière, Reuters a rapporté que Meta avait l'intention de procéder, le 20 mai, à une première vague de licenciements massifs prévus pour cette année, et que d'autres suivraient ultérieurement.

* Le directeur général Mark Zuckerberg injecte des centaines de milliards de dollars dans l'IA alors qu'il cherche à remodeler radicalement les rouages de son entreprise autour de la technologie.