information fournie par Reuters • 31/10/2025 à 14:07

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Apple, First Solar, Reddit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

31 octobre - Le S&P 500 et le Nasdaq étaient prêts à démarrer en force vendredi après que les prévisions optimistes d'Apple et d'Amazon ont contribué à calmer les nerfs, un jour après que les indices ont subi leur plus forte baisse en plus de trois semaines. .N

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - Hausse grâce à des perspectives optimistes pour le trimestre des fêtes nL6N3WC0EY

** Chevron Corp CVX.N :

BUZZ - Hausse des bénéfices après un record de production

nL4N3WC0YJ

** Gilead Sciences Inc GILD.O :

BUZZ - chute suite à une baisse des ventes de produits au cours du trimestre nL4N3WC0T5

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - bondit grâce à la croissance de l'informatique dématérialisée, en passe de réaliser sa plus forte progression depuis 3 ans nL6N3WC0HD

** DexCom Inc DXCM.O :

BUZZ - chute suite à la déception des prévisions préliminaires pour 2026 nL4N3WC0RU

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - L'accord potentiel avec Warner Bros Discovery serait une 'erreur', selon Barclays nL4N3WC0TJ

** Roku Inc ROKU.O :

BUZZ - Glisse après avoir prévu un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au 4ème trimestre

nL6N3WB0XN

** First Solar Inc FSLR.O :

BUZZ - Hausse, les ventes du troisième trimestre ayant dépassé les estimations nL4N3WC0VX

** Coinbase Global Inc COIN.O :

BUZZ - Hausse après un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux attentes, grâce à l'augmentation du volume des transactions nL6N3WC0IJ

** Cenovus Energy Inc CVE.N :

BUZZ - Hausse grâce à un bénéfice trimestriel plus élevé

nL4N3WC0YY

** J.P.Morgan Chase & Co JPM.N : ** Oppenheimer Holdings Inc OPY.N :

BUZZ - Baisse du PT d'Itron en raison de la faiblesse des ventes de matériel nL4N3WC0ZK

** Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O :

BUZZ - Chute après la fixation du prix d'une offre d'actions de 75 millions de dollars nL6N3WC0K2

** Atlassian Corp TEAM.O :

BUZZ - Hausse grâce à des prévisions de revenus optimistes pour le deuxième trimestre nL4N3WC0UZ

** Western Digital Corp WDC.O :

BUZZ - S'envole après des prévisions de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre nL4N3WC0TW

** Cloudflare Inc NET.N :

BUZZ - Sursaut après une forte demande qui a permis de battre les résultats du troisième trimestre nL6N3WC0JV

** LyondellBasell Industries NV LYB.N :

BUZZ - Hausse après un bénéfice T3 supérieur aux attentes

nL4N3WC10X

** T. Rowe Price Group Inc TROW.O :

BUZZ - Hausse grâce à un bénéfice T3 plus élevé nL4N3WC11X

** Newell Brands Inc NWL.O :

BUZZ - baisse après des prévisions annuelles négatives

nL6N3WC0KD

** Arcus Biosciences Inc RCUS.N :

BUZZ - Chute après une vente d'actions de 250 millions de dollars nL6N3WC0MG

** Comcast Corp CMCSA.O :

BUZZ - Chute après que les courtiers ont réduit leur objectif de cours (PT) en raison des défis liés à la croissance du haut débit nL4N3WC14I

** Twilio Inc TWLO.N :

BUZZ - Hausse après un relèvement des prévisions de revenus pour l'exercice nL6N3WC0LX

** Charter Communications Inc CHTR.O :

BUZZ - chute après une baisse plus importante que prévu du nombre d'abonnés à la large bande au troisième trimestre

nL4N3WC13E

** Magna International Inc MGA.N :

BUZZ - Remonte après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année fiscale en cours nL4N3WC100

** Getty Images Holdings Inc GETY.N :

BUZZ - Hausse suite à la conclusion d'un partenariat avec Perplexity nL6N3WC0MW

** Church & Dwight Co Inc CHD.N :

BUZZ - Sursaut après des prévisions annuelles optimistes

nL6N3WC0MH

** Dominion Energy Inc D.N :

BUZZ - Hausse après un bénéfice T3 supérieur aux attentes

nL4N3WC17C

** Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N :

BUZZ - Hausse après l'extension du partenariat agro-biotechnique avec Bayer nL4N3WC16X

** Reddit Inc RDDT.N :

BUZZ - Bondit après de solides prévisions pour le quatrième trimestre; les courtiers augmentent leur objectif de cours (PT)

nL6N3WC0LR

** Colgate-Palmolive Co CL.N :

BUZZ - Baisse après la réduction de ses prévisions de ventes annuelles nL6N3WC0O7

** Republic Services Inc RSG.N :

BUZZ - Baisse, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre étant inférieur aux estimations nL4N3WC18U