LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Apple, First Solar, Reddit

31 octobre - Le S&P 500 et le Nasdaq étaient prêts à démarrer en force vendredi après que les prévisions optimistes d'Apple et d'Amazon ont contribué à calmer les nerfs, un jour après que les indices ont subi leur plus forte baisse en plus de trois semaines. .N
** Apple Inc AAPL.O :
BUZZ - Hausse grâce à des perspectives optimistes pour le trimestre des fêtes
** Chevron Corp CVX.N :
BUZZ - Hausse des bénéfices après un record de production
nL4N3WC0YJ
** Gilead Sciences Inc GILD.O :
BUZZ - chute suite à une baisse des ventes de produits au cours du trimestre
** Amazon.com Inc AMZN.O :
BUZZ - bondit grâce à la croissance de l'informatique dématérialisée, en passe de réaliser sa plus forte progression depuis 3 ans
** DexCom Inc DXCM.O :
BUZZ - chute suite à la déception des prévisions préliminaires pour 2026
** Netflix Inc NFLX.O :
BUZZ - L'accord potentiel avec Warner Bros Discovery serait une 'erreur', selon Barclays
** Roku Inc ROKU.O :
BUZZ - Glisse après avoir prévu un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au 4ème trimestre
nL6N3WB0XN
** First Solar Inc FSLR.O :
BUZZ - Hausse, les ventes du troisième trimestre ayant dépassé les estimations
** Coinbase Global Inc COIN.O :
BUZZ - Hausse après un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux attentes, grâce à l'augmentation du volume des transactions
** Cenovus Energy Inc CVE.N :
BUZZ - Hausse grâce à un bénéfice trimestriel plus élevé
nL4N3WC0YY
** J.P.Morgan Chase & Co JPM.N : ** Oppenheimer Holdings Inc OPY.N :
BUZZ - Baisse du PT d'Itron en raison de la faiblesse des ventes de matériel
** Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O :
BUZZ - Chute après la fixation du prix d'une offre d'actions de 75 millions de dollars
** Atlassian Corp TEAM.O :
BUZZ - Hausse grâce à des prévisions de revenus optimistes pour le deuxième trimestre
** Western Digital Corp WDC.O :
BUZZ - S'envole après des prévisions de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre
** Cloudflare Inc NET.N :
BUZZ - Sursaut après une forte demande qui a permis de battre les résultats du troisième trimestre
** LyondellBasell Industries NV LYB.N :
BUZZ - Hausse après un bénéfice T3 supérieur aux attentes
nL4N3WC10X
** T. Rowe Price Group Inc TROW.O :
BUZZ - Hausse grâce à un bénéfice T3 plus élevé
** Newell Brands Inc NWL.O :
BUZZ - baisse après des prévisions annuelles négatives
nL6N3WC0KD
** Arcus Biosciences Inc RCUS.N :
BUZZ - Chute après une vente d'actions de 250 millions de dollars
** Comcast Corp CMCSA.O :
BUZZ - Chute après que les courtiers ont réduit leur objectif de cours (PT) en raison des défis liés à la croissance du haut débit
** Twilio Inc TWLO.N :
BUZZ - Hausse après un relèvement des prévisions de revenus pour l'exercice
** Charter Communications Inc CHTR.O :
BUZZ - chute après une baisse plus importante que prévu du nombre d'abonnés à la large bande au troisième trimestre
nL4N3WC13E
** Magna International Inc MGA.N :
BUZZ - Remonte après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année fiscale en cours
** Getty Images Holdings Inc GETY.N :
BUZZ - Hausse suite à la conclusion d'un partenariat avec Perplexity
** Church & Dwight Co Inc CHD.N :
BUZZ - Sursaut après des prévisions annuelles optimistes
nL6N3WC0MH
** Dominion Energy Inc D.N :
BUZZ - Hausse après un bénéfice T3 supérieur aux attentes
nL4N3WC17C
** Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N :
BUZZ - Hausse après l'extension du partenariat agro-biotechnique avec Bayer
** Reddit Inc RDDT.N :
BUZZ - Bondit après de solides prévisions pour le quatrième trimestre; les courtiers augmentent leur objectif de cours (PT)
nL6N3WC0LR
** Colgate-Palmolive Co CL.N :
BUZZ - Baisse après la réduction de ses prévisions de ventes annuelles
** Republic Services Inc RSG.N :
BUZZ - Baisse, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre étant inférieur aux estimations
