CAC 40
8 106,95
-0,62%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Apple, First Solar, Reddit
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - Le S&P 500 et le Nasdaq étaient prêts à démarrer en force vendredi après que les prévisions optimistes d'Apple et d'Amazon ont contribué à calmer les nerfs, un jour après que les indices ont subi leur plus forte baisse en plus de trois semaines. .N

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - Hausse grâce à des perspectives optimistes pour le trimestre des fêtes nL6N3WC0EY

** Chevron Corp CVX.N :

BUZZ - Hausse des bénéfices après un record de production

nL4N3WC0YJ

** Gilead Sciences Inc GILD.O :

BUZZ - chute suite à une baisse des ventes de produits au cours du trimestre nL4N3WC0T5

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - bondit grâce à la croissance de l'informatique dématérialisée, en passe de réaliser sa plus forte progression depuis 3 ans nL6N3WC0HD

** DexCom Inc DXCM.O :

BUZZ - chute suite à la déception des prévisions préliminaires pour 2026 nL4N3WC0RU

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - L'accord potentiel avec Warner Bros Discovery serait une 'erreur', selon Barclays nL4N3WC0TJ

** Roku Inc ROKU.O :

BUZZ - Glisse après avoir prévu un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au 4ème trimestre

nL6N3WB0XN

** First Solar Inc FSLR.O :

BUZZ - Hausse, les ventes du troisième trimestre ayant dépassé les estimations nL4N3WC0VX

** Coinbase Global Inc COIN.O :

BUZZ - Hausse après un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux attentes, grâce à l'augmentation du volume des transactions nL6N3WC0IJ

** Cenovus Energy Inc CVE.N :

BUZZ - Hausse grâce à un bénéfice trimestriel plus élevé

nL4N3WC0YY

** J.P.Morgan Chase & Co JPM.N : ** Oppenheimer Holdings Inc OPY.N :

BUZZ - Baisse du PT d'Itron en raison de la faiblesse des ventes de matériel nL4N3WC0ZK

** Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O :

BUZZ - Chute après la fixation du prix d'une offre d'actions de 75 millions de dollars nL6N3WC0K2

** Atlassian Corp TEAM.O :

BUZZ - Hausse grâce à des prévisions de revenus optimistes pour le deuxième trimestre nL4N3WC0UZ

** Western Digital Corp WDC.O :

BUZZ - S'envole après des prévisions de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre nL4N3WC0TW

** Cloudflare Inc NET.N :

BUZZ - Sursaut après une forte demande qui a permis de battre les résultats du troisième trimestre nL6N3WC0JV

** LyondellBasell Industries NV LYB.N :

BUZZ - Hausse après un bénéfice T3 supérieur aux attentes

nL4N3WC10X

** T. Rowe Price Group Inc TROW.O :

BUZZ - Hausse grâce à un bénéfice T3 plus élevé nL4N3WC11X

** Newell Brands Inc NWL.O :

BUZZ - baisse après des prévisions annuelles négatives

nL6N3WC0KD

** Arcus Biosciences Inc RCUS.N :

BUZZ - Chute après une vente d'actions de 250 millions de dollars nL6N3WC0MG

** Comcast Corp CMCSA.O :

BUZZ - Chute après que les courtiers ont réduit leur objectif de cours (PT) en raison des défis liés à la croissance du haut débit nL4N3WC14I

** Twilio Inc TWLO.N :

BUZZ - Hausse après un relèvement des prévisions de revenus pour l'exercice nL6N3WC0LX

** Charter Communications Inc CHTR.O :

BUZZ - chute après une baisse plus importante que prévu du nombre d'abonnés à la large bande au troisième trimestre

nL4N3WC13E

** Magna International Inc MGA.N :

BUZZ - Remonte après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année fiscale en cours nL4N3WC100

** Getty Images Holdings Inc GETY.N :

BUZZ - Hausse suite à la conclusion d'un partenariat avec Perplexity nL6N3WC0MW

** Church & Dwight Co Inc CHD.N :

BUZZ - Sursaut après des prévisions annuelles optimistes

nL6N3WC0MH

** Dominion Energy Inc D.N :

BUZZ - Hausse après un bénéfice T3 supérieur aux attentes

nL4N3WC17C

** Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N :

BUZZ - Hausse après l'extension du partenariat agro-biotechnique avec Bayer nL4N3WC16X

** Reddit Inc RDDT.N :

BUZZ - Bondit après de solides prévisions pour le quatrième trimestre; les courtiers augmentent leur objectif de cours (PT)

nL6N3WC0LR

** Colgate-Palmolive Co CL.N :

BUZZ - Baisse après la réduction de ses prévisions de ventes annuelles nL6N3WC0O7

** Republic Services Inc RSG.N :

BUZZ - Baisse, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre étant inférieur aux estimations nL4N3WC18U

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

