LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Apple, Amazon, First Solar

31 octobre - Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont progressé vendredi, après que les prévisions optimistes d'Apple et d'Amazon aient contribué à apaiser les nerfs, un jour après que les indices aient enregistré leur plus forte baisse en plus de trois semaines .N
** Apple Inc AAPL.O :
BUZZ - Hausse grâce à des perspectives optimistes pour le trimestre des fêtes
** Chevron Corp CVX.N :
BUZZ - monte après un bénéfice supérieur à la moyenne grâce à une production record
** Gilead Sciences Inc GILD.O :
BUZZ - chute suite à une baisse des ventes de produits au cours du trimestre
** Amazon.com Inc AMZN.O :
BUZZ - bondit grâce à la croissance de l'informatique dématérialisée, en passe de réaliser sa plus forte progression depuis 3 ans
** DexCom Inc DXCM.O :
BUZZ - chute suite à la déception des prévisions préliminaires pour 2026
** Netflix Inc NFLX.O :
BUZZ - L'accord potentiel avec Warner Bros Discovery serait une 'erreur', selon Barclays
** Roku Inc ROKU.O :
BUZZ - Glisse après avoir prévu un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au 4ème trimestre
nL6N3WB0XN
** First Solar Inc FSLR.O :
BUZZ - Hausse après des ventes au troisième trimestre supérieures aux estimations
** Coinbase Global Inc COIN.O :
BUZZ - Hausse après un bénéfice du T3 supérieur aux attentes, soutenu par l'augmentation du volume des transactions
nL6N3WC0IJ
** Cenovus Energy Inc CVE.N :
BUZZ - Hausse après un bénéfice trimestriel plus élevé
nL4N3WC0YY
** J.P.Morgan Chase & Co JPM.N : ** Oppenheimer Holdings Inc OPY.N :
BUZZ - Baisse du PT d'Itron en raison de la faiblesse des ventes de matériel
** Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O :
BUZZ - Chute en raison de la tarification d'une offre d'actions de 75 millions de dollars
** Atlassian Corp TEAM.O :
BUZZ - Hausse après des prévisions de revenus optimistes pour le deuxième trimestre
** Western Digital Corp WDC.O :
BUZZ - S'envole après des prévisions de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre
** Cloudflare Inc NET.N :
BUZZ - Sursaut après un T3 aux résultats supérieurs aux attentes, porté par une forte demande
** LyondellBasell Industries NV LYB.N :
BUZZ - Hausse après un bénéfice du 3ème trimestre supérieur aux attentes
** T. Rowe Price Group Inc TROW.O :
BUZZ - Hausse après une augmentation des bénéfices au T3
nL4N3WC11X
** Newell Brands Inc NWL.O :
BUZZ - chute après des prévisions annuelles négatives
nL6N3WC0KD
