LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Apple, Amazon, First Solar
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 13:26

31 octobre - Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont progressé vendredi, après que les prévisions optimistes d'Apple et d'Amazon aient contribué à apaiser les nerfs, un jour après que les indices aient enregistré leur plus forte baisse en plus de trois semaines .N

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - Hausse grâce à des perspectives optimistes pour le trimestre des fêtes nL6N3WC0EY

** Chevron Corp CVX.N :

BUZZ - monte après un bénéfice supérieur à la moyenne grâce à une production record nL4N3WC0YJ

** Gilead Sciences Inc GILD.O :

BUZZ - chute suite à une baisse des ventes de produits au cours du trimestre nL4N3WC0T5

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - bondit grâce à la croissance de l'informatique dématérialisée, en passe de réaliser sa plus forte progression depuis 3 ans nL6N3WC0HD

** DexCom Inc DXCM.O :

BUZZ - chute suite à la déception des prévisions préliminaires pour 2026 nL4N3WC0RU

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - L'accord potentiel avec Warner Bros Discovery serait une 'erreur', selon Barclays nL4N3WC0TJ

** Roku Inc ROKU.O :

BUZZ - Glisse après avoir prévu un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au 4ème trimestre

nL6N3WB0XN

** First Solar Inc FSLR.O :

BUZZ - Hausse après des ventes au troisième trimestre supérieures aux estimations nL4N3WC0VX

** Coinbase Global Inc COIN.O :

BUZZ - Hausse après un bénéfice du T3 supérieur aux attentes, soutenu par l'augmentation du volume des transactions

nL6N3WC0IJ

** Cenovus Energy Inc CVE.N :

BUZZ - Hausse après un bénéfice trimestriel plus élevé

nL4N3WC0YY

** J.P.Morgan Chase & Co JPM.N : ** Oppenheimer Holdings Inc OPY.N :

BUZZ - Baisse du PT d'Itron en raison de la faiblesse des ventes de matériel nL4N3WC0ZK

** Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O :

BUZZ - Chute en raison de la tarification d'une offre d'actions de 75 millions de dollars nL6N3WC0K2

** Atlassian Corp TEAM.O :

BUZZ - Hausse après des prévisions de revenus optimistes pour le deuxième trimestre nL4N3WC0UZ

** Western Digital Corp WDC.O :

BUZZ - S'envole après des prévisions de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre nL4N3WC0TW

** Cloudflare Inc NET.N :

BUZZ - Sursaut après un T3 aux résultats supérieurs aux attentes, porté par une forte demande nL6N3WC0JV

** LyondellBasell Industries NV LYB.N :

BUZZ - Hausse après un bénéfice du 3ème trimestre supérieur aux attentes nL4N3WC10X

** T. Rowe Price Group Inc TROW.O :

BUZZ - Hausse après une augmentation des bénéfices au T3

nL4N3WC11X

** Newell Brands Inc NWL.O :

BUZZ - chute après des prévisions annuelles négatives

nL6N3WC0KD

