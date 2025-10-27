 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 215,66
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alphabet, Keysight Technologies, Keurig Dr Pepper
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 13:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

27 octobre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains se négociaient à des niveaux record lundi, les attentes d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis ayant favorisé l'appétit pour le risque au cours d'une semaine chargée de bénéfices des grandes entreprises technologiques et d'une réduction largement attendue des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale. .N

** Grupo Supervielle SA SUPV.N :

** Banco Macro SA BMA.N :

** Banco BBVA Argentina SA BBAR.N :

** Grupo Financiero Galicia SA GGAL.O :

BUZZ - Les ADRs argentins se redressent après la victoire du parti du Président Javier Milei aux élections de mi-mandat

nL4N3W80J0

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le lingot glisse sur l'accord commercial potentiel entre les Etats-Unis et la Chine nL4N3W80MH

** Avidity Biosciences Inc RNA.O :

BUZZ - La société Avidity Biosciences Inc RNA.O a atteint un niveau record après l'accord de 12 milliards de dollars conclu avec Novartis pour l'achat de Co nL6N3W80EX

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - J.P. Morgan a relevé sa prévision de cours sur l'optimisme de l'IA et les perspectives anthropiques

nL6N3W80GF

** Keysight Technologies Inc KEYS.N :

BUZZ - En hausse; Jefferies prend en charge la couverture avec 'hold' nL4N3W80NX

** Keurig Dr Pepper Inc KDP.O :

BUZZ - En hausse après l'augmentation des prévisions de ventes annuelles nL6N3W80I7

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Broadcom Inc AVGO.O :

** Advanced Micro Devices Inc <AMD.O >:

** Super Micro Computer Inc SMCI.O :

BUZZ - Les valeurs des puces augmentent grâce à l'optimisme de l'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine

nL4N3W80ON

** Revvity Inc RVTY.N :

BUZZ - Chute après que le chiffre d'affaires du 3ème trimestre ait manqué les estimations nL4N3W80OP

** Sotherly Hotels Inc SOHO.O :

BUZZ - Survol après avoir convenu d'une acquisition de 2,25 $/action nL4N3W80RQ

** Cadence Bank CADE.N :

BUZZ - Saute après l'accord de rachat de 7,4 milliards de dollars avec Huntington Bancshares nL4N3W50VJ

** BridgeBio Pharma Inc BBIO.O :

BUZZ - bondit suite à l'atteinte de tous les objectifs de l'essai clinique de phase tardive d'un médicament contre la perte de masse musculaire nL4N3W80TQ

Valeurs associées

ALPHABET-A
259,9200 USD NASDAQ 0,00%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
252,9200 USD NASDAQ 0,00%
AVIDITY BIOSCI
49,1500 USD NASDAQ 0,00%
BANCO MCR SP ADR-B
57,590 USD NYSE 0,00%
BCO BBVA ARG SP ADR
10,115 USD NYSE 0,00%
BRIDGEBIO PHARMA
54,2600 USD NASDAQ 0,00%
BROADCOM
354,1300 USD NASDAQ 0,00%
CADENCE BANK
36,490 USD NYSE 0,00%
FIN GALA SP.ADR-B
35,4300 USD NASDAQ 0,00%
GOLD FIELDS SP ADR
40,290 USD NYSE 0,00%
GRP SPRVLL SP ADR
6,725 USD NYSE 0,00%
KEURIG DR PEPPER
27,1600 USD NASDAQ 0,00%
KEYSIGHT TECHNOL
169,530 USD NYSE 0,00%
KINROSS GOLD
23,945 USD NYSE 0,00%
NEWMONT
83,330 USD NYSE 0,00%
NVIDIA
186,2600 USD NASDAQ 0,00%
REVVITY
98,900 USD NYSE 0,00%
SIBANYE SP ADR
11,130 USD NYSE 0,00%
SOTHER HOTL REIT
0,8999 USD NASDAQ 0,00%
SUPER MICRO
48,2900 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Cancer de la prostate: GSK passe un accord avec la société française Syndivia
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.10.2025 13:53 

    Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK a annoncé lundi un accord avec la société de biotechnologie française Syndivia "pour développer et commercialiser" un médicament contre le cancer de la prostate. Ce conjugué anticorps-médicament (antibody-drug conjugate, ... Lire la suite

  • Photomontage réalisé le 30 juin 2025 du Premier ministre canadien Mark Carney et du président américain Donald Trump ( AFP / Dave Chan )
    Droits de douane: Trump rejette la main tendue du Canada
    information fournie par AFP 27.10.2025 13:48 

    Arcboutée sur une nouvelle hausse des droits de douane sur les produits de son voisin, Donald Trump a refusé lundi toute rencontre avec le Premier ministre canadien Mark Carney, sur fond de brouille autour d'une publicité qu'il a qualifiée d'"acte hostile". "Nous ... Lire la suite

  • Vladimir Poutine et Kim Jong-Un, en juin 2024, à Pyongyang ( POOL / VLADIMIR SMIRNOV )
    Activité militaire, économie, diplomatie : comment Russie et Corée du nord resserrent les rangs
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.10.2025 13:46 

    La ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord, Choe Son Hui, est en visite lundi à Moscou, où elle doit être reçue par le président russe Vladimir Poutine, a annoncé le Kremlin. Voici les principaux axes et illustrations récentes de ce rapprochement militaire, ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 27.10.2025 13:46 

    (Actualisé avec Cadence Bank, Huntington Bancshares; cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,5% pour le Dow Jones .DJI , de 0,79% pour le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank