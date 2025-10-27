LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alphabet, Keysight Technologies, Keurig Dr Pepper

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

27 octobre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains se négociaient à des niveaux record lundi, les attentes d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis ayant favorisé l'appétit pour le risque au cours d'une semaine chargée de bénéfices des grandes entreprises technologiques et d'une réduction largement attendue des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale. .N

** Grupo Supervielle SA SUPV.N :

** Banco Macro SA BMA.N :

** Banco BBVA Argentina SA BBAR.N :

** Grupo Financiero Galicia SA GGAL.O :

BUZZ - Les ADRs argentins se redressent après la victoire du parti du Président Javier Milei aux élections de mi-mandat

nL4N3W80J0

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le lingot glisse sur l'accord commercial potentiel entre les Etats-Unis et la Chine nL4N3W80MH

** Avidity Biosciences Inc RNA.O :

BUZZ - La société Avidity Biosciences Inc RNA.O a atteint un niveau record après l'accord de 12 milliards de dollars conclu avec Novartis pour l'achat de Co nL6N3W80EX

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - J.P. Morgan a relevé sa prévision de cours sur l'optimisme de l'IA et les perspectives anthropiques

nL6N3W80GF

** Keysight Technologies Inc KEYS.N :

BUZZ - En hausse; Jefferies prend en charge la couverture avec 'hold' nL4N3W80NX

** Keurig Dr Pepper Inc KDP.O :

BUZZ - En hausse après l'augmentation des prévisions de ventes annuelles nL6N3W80I7

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Broadcom Inc AVGO.O :

** Advanced Micro Devices Inc <AMD.O >:

** Super Micro Computer Inc SMCI.O :

BUZZ - Les valeurs des puces augmentent grâce à l'optimisme de l'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine

nL4N3W80ON

** Revvity Inc RVTY.N :

BUZZ - Chute après que le chiffre d'affaires du 3ème trimestre ait manqué les estimations nL4N3W80OP

** Sotherly Hotels Inc SOHO.O :

BUZZ - Survol après avoir convenu d'une acquisition de 2,25 $/action nL4N3W80RQ

** Cadence Bank CADE.N :

BUZZ - Saute après l'accord de rachat de 7,4 milliards de dollars avec Huntington Bancshares nL4N3W50VJ

** BridgeBio Pharma Inc BBIO.O :

BUZZ - bondit suite à l'atteinte de tous les objectifs de l'essai clinique de phase tardive d'un médicament contre la perte de masse musculaire nL4N3W80TQ