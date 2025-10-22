 Aller au contenu principal
CAC 40
8 236,86
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alphabet, Intuitive Surgical, Thermo Fisher
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - Les indices boursiers américains ont été modérés mercredi, les investisseurs avançant prudemment dans la saison des résultats, la faiblesse des bénéfices de Netflix pesant sur l'humeur du marché. .N

** STMicroelectronics NV STM.N :

BUZZ - Les semi-conducteurs européens sont tirés par les résultats trimestriels plus faibles de Texas Instruments

nL8N3W30EQ

** Alphabet Inc GOOGL.O :

BUZZ - Hausse suite à l'annonce de discussions avec Anthropic en vue d'un accord sur le cloud nL4N3W30GX

** Mattel Inc MAT.O :

BUZZ - Baisse de la demande, les détaillants sont déçus par les résultats du troisième trimestre nL4N3W30D6

** Intuitive Surgical Inc ISRG.O :

BUZZ - Grimpe après que les résultats du troisième trimestre aient dépassé les estimations nL4N3W30KG

**Beyond Meat BYND.O : ** Krispy Kreme Inc DNUT.O :

BUZZ - Beyond Meat et Krispy Kreme, deux valeurs de détail fortement court-circuitées, poursuivent leurs gains récents

nL4N3W30KH

** Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O :

BUZZ - en baisse après avoir abandonné le développement d'un médicament contre l'obésité suite à l'échec d'un essai

nL4N3W30KF

** Teck Resources Ltd TECK.O :

BUZZ - Hausse après un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes nL4N3W30MH

** Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N :

BUZZ - Remontée après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes nL4N3W30J0

** Commercial Metals Co CMC.N :

BUZZ - Jefferies ramène Commercial Metals à 'hold' pour des raisons d'endettement nL4N3W30NU

** Six Flags Entertainment Corp FUN.N :

BUZZ - Les actions augmentent après que Jana Partners ait révélé sa participation nL6N3W30IL

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Hausse après un bénéfice de base du troisième trimestre supérieur aux attentes nL4N3W30O3

** Boston Scientific Corp BSX.N :

BUZZ - Hausse après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes nL6N3W30IQ

** AST SpaceMobile Inc ASTS.O :

BUZZ - Baisse après une vente accrue d'obligations convertibles de 1 milliard de dollars et un accord direct sur actions nL6N3W30IV

** AT&T Inc T.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations du nombre d'abonnés à la téléphonie mobile au 3ème trimestre

nL4N3W30M4

** Capital One Financial Corp COF.N :

BUZZ - En hausse après un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes et un rachat d'actions de 16 milliards de dollars nL6N3W30G7

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EVX.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent sont en baisse, les prix des métaux fléchissent en raison de la force du dollar américain

nL4N3W109Q

** Alector Inc ALEC.O :

BUZZ - La société plonge après l'échec d'un médicament contre la démence qui ne parvient pas à ralentir la progression de la maladie nL6N3W30J5

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le dollar américain se raffermit et que les investisseurs prennent leurs bénéfices nL4N3W30QN

** Texas Instruments Inc TXN.O :

BUZZ - Chute suite à de sombres prévisions pour le quatrième trimestre nL4N3W30Q6

** Vertiv Holdings Co VRT.N :

BUZZ - La société monte en flèche après des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes et la révision à la hausse de ses perspectives pour l'année en cours nL4N3W30QU

