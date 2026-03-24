LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Alibaba, Smithfield, Ecolab Inc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont été modérés mardi après un rallye de soulagement au cours de la session précédente, les doutes renouvelés sur l'atténuation des tensions au Moyen-Orient ayant pesé sur le sentiment malgré la décision du président Donald Trump de retarder les frappes sur le réseau électrique de l'Iran. .N

** Jefferies Financial Group Inc JEF.N :

BUZZ - Les actions sont en hausse suite à un rapport du FT sur un possible intérêt de rachat de SMFG nL4N40C0KT

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Les actions enregistrent leur plus forte hausse en 2 semaines après avoir dévoilé une puce de nouvelle génération pour l'IA agentique nL1N40C09Y

** SAP SE SAP.N :

BUZZ - "Le changement approche à grands pas", SAP plonge alors que J.P. Morgan le rétrograde à "neutre" sur fond de changements dans l'industrie de l'IA nL6N40C0HM

** Smithfield Foods Inc SFD.O :

BUZZ - Hausse après que les ventes et les bénéfices trimestriels aient dépassé les estimations nL6N40C0MT

** Ecolab Inc ECL.N :

BUZZ - J.P.Morgan reclasse Ecolab à "surpondérer", déclare que les risques liés aux coûts des matières premières ont été surestimés nL4N40C0S3

** Apollo Global Management Inc APO.N :

BUZZ - Chute après que la société ait plafonné les rachats de fonds dans un contexte de forte augmentation des retraits

nL4N40C0TS