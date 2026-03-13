information fournie par Reuters • 13/03/2026 à 12:48

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Adobe, PAR Technology, Klarna Group

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé dans un marché agité vendredi avant les rapports sur la croissance économique et l'inflation, tandis que l'aggravation du conflit au Moyen-Orient menaçait d'attiser les pressions sur les prix. .N

** Adobe Inc ADBE.O :

BUZZ - baisse après l'annonce de la démission du directeur général sans successeur nL6N4010HW

** PAR Technology Corp PAR.N :

BUZZ - chute après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 250 millions de dollars nL6N4010O4

** Voyager Acquisition Corp VACH.O :

BUZZ - Les actionnaires soutiennent la fusion de VERAXA Biotech nL4N4010UO

** Klarna Group PLC KLAR.N :

BUZZ - Le président du conseil d'administration achète pour 50 millions de dollars d'actions nL6N3ZS0XT

** Kyivstar Group Ltd KYIV.O :

BUZZ - Augmentation grâce à une forte croissance des bénéfices de base nL4N4010UG

** Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O :

BUZZ - Raymond James relève sa note sur l'accord avec Signature Bancorp nL4N4010V9

** InMode Ltd INMD.O :

BUZZ - L'entreprise de technologie médicale lance un nouveau rachat d'actions nL4N4010W4