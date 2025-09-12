LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Adobe, GE Vernova, CleanCore

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 septembre - Les marchés à terme de Wall Street ont été modérés vendredi après que les trois principaux indices américains aient atteint des records lors de la session précédente, après une semaine de données économiques qui n'ont pas tempéré les attentes de réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve Fédérale. .N
** Adobe ADBE.O :
BUZZ - Les actions gagnent après avoir augmenté les prévisions de revenus et de bénéfices annuels nL3N3UZ0HR
** Super Micro Computer SMCI.O :
BUZZ - Les actions augmentent après avoir commencé les livraisons de systèmes Nvidia nL3N3UZ0L0
** RH RH.N :
BUZZ - Les actions chutent après une réduction des prévisions annuelles due à des tarifs douaniers nL6N3UZ0HF
** GE Vernova GEV.N :
BUZZ - Jefferies augmente l'objectif de prix de GE Vernova sur la base de valorisations plus solides par rapport à ses pairs nL3N3UZ0NM
** CleanCore ZONE.A :
BUZZ - La société à petite capitalisation CleanCore grimpe après avoir accumulé 500 millions de dogecoins nL3N3UZ0OS
** Apimeds Pharma APUS.A :
BUZZ - Les actions bondissent après que la FDA ait soutenu un chemin d'approbation plus rapide pour les médicaments non opioïdes contre la douleur nL3N3UZ0QD
