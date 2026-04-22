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LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Adobe, GE Vernova, Calix
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 13:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont augmenté mercredi après que le président américain Donald Trump a prolongé indéfiniment le cessez-le-feu avec l'Iran, même si l'incertitude demeure quant à savoir si Téhéran et l'allié américain Israël honoreront la trêve. .N

** Intuitive Surgical Inc ISRG.O :

BUZZ - Gains après que les bénéfices du premier trimestre aient dépassé les estimations nL4N4150MQ

** Trump Media & Technology Group Corp DJT.O :

BUZZ - Nomination d'un vétéran des médias en tant que directeur général intérimaire; les actions augmentent

nL6N4150MD

** Adobe Inc ADBE.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'un plan de rachat d'actions de 25 milliards de dollars nL6N4150LU

** Boeing Co BA.N :

BUZZ - Augmentation de 11,7 % du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre nL6N4141BY

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent alors que le pétrole s'affaiblit après que les Etats-Unis aient prolongé le cessez-le-feu avec l'Iran nL6N4150NX

** Calix Inc CALX.N :

BUZZ - Chute, alors que les coûts des mémoires pèsent sur les prévisions de marges nL4N4150RE

** Quest Diagnostics Inc DGX.N :

BUZZ - Leerink Partners augmente le PT sur la forte croissance de Quest Diagnostics nL4N4150UW

** Danaher Corp DHR.N :

BUZZ - TD Cowen réduit le PT sur Danaher après un trimestre mitigé, mais signale des signes de reprise de la demande

nL4N4150XM

** GE Vernova Inc GEV.N :

BUZZ - Gains après avoir augmenté les prévisions de revenus annuels nL4N4150Z2

** Kyverna Therapeutics Inc KYTX.O :

BUZZ - Gain après que la thérapie cellulaire pour un trouble musculaire rare ait donné de bons résultats à mi-parcours

nL4N4150Z6

** TE Connectivity PLC TEL.N :

BUZZ - baisse en raison de l'augmentation des coûts due au conflit au Moyen-Orient nL6N4150QW

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les minières aurifères cotées aux Etats-Unis progressent grâce au rebond du lingot et à l'affaiblissement du dollar nL6N4150R3

** Amneal Pharmaceuticals Inc AMRX.O :

BUZZ - Hausse grâce à l'achat de Kashiv BioSciences qui stimule les biosimilaires et les perspectives nL4N4150ZV

** Target Hospitality Corp TH.O :

BUZZ - Les actions chutent suite à la vente de la participation d'un bailleur de fonds nL6N4150RP

** Teleflex Inc TFX.N :

BUZZ - L'offre d'achat conjointe de CVC et GTCR fait bondir l'action nL4N41511E

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - Remontée après que Barclays ait porté le titre à "surpondérer" nL4N415159

Valeurs associées

ADOBE
247,1800 USD NASDAQ 0,00%
AMNEAL PHRMCTL RG-A
13,0200 USD NASDAQ 0,00%
ANGLOGOLD ASH
100,420 USD NYSE 0,00%
BOEING CO
219,270 USD NYSE 0,00%
CALIX
49,660 USD NYSE 0,00%
COEUR MINING
18,440 USD NYSE 0,00%
DANAHER
194,420 USD NYSE 0,00%
ENDEAVOUR SILVER
9,355 USD NYSE 0,00%
GE VERNOVA
991,520 USD NYSE 0,00%
GOLD FIELDS SP ADR
45,540 USD NYSE 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
17,240 USD NYSE 0,00%
HECLA MINING
18,085 USD NYSE 0,00%
INTUITIVE SURGICAL
451,2900 USD NASDAQ 0,00%
KYVERNA THERAP
9,7100 USD NASDAQ 0,00%
NEWMONT
109,310 USD NYSE 0,00%
QUEST DIAGNOSTIC
205,195 USD NYSE 0,00%
SEAGATE HLDGS
559,9000 USD NASDAQ 0,00%
TARGET HOSPITLTY
15,9000 USD NASDAQ 0,00%
TE
243,270 USD NYSE 0,00%
TELEFLEX
124,750 USD NYSE 0,00%
TRUMP MEDIA RG-A
9,8200 USD NASDAQ 0,00%
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