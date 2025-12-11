LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Adobe, Coca-Cola Co, Lilly

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

11 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté jeudi après que les prévisions d'Oracle aient soulevé de nouvelles inquiétudes concernant les dépenses considérables en matière d'intelligence artificielle et aient contrebalancé l'optimisme quant à un ton moins hawkish de la part de la Réserve Fédérale. .N

** Anheuser-Busch InBev SA BUD.N :

** Diageo PLC DEO.N :

** Uber Technologies Inc UBER.N :

BUZZ - Le boom américain des robotaxis et du covoiturage est un coup de pouce pour les fabricants de spiritueux européens, selon Barclays nL8N3XH0EJ

** STMicroelectronics NV STM.N :

** ASML Holding NV ASML.O :

BUZZ - Les valeurs technologiques européennes chutent après que les résultats trimestriels d'Oracle aient manqué les attentes de Wall Street nL8N3XH0IM

** Adobe Inc ADBE.O :

BUZZ - Chute malgré des perspectives solides, la société de courtage signalant une baisse des marges nL6N3XH0GC

** Planet Labs PBC PL.N :

BUZZ - Saut après l'augmentation des prévisions de revenus pour l'exercice 26 et le dépassement des résultats du troisième trimestre nL6N3XH0LC

** Oracle Corp ORCL.N :

** CoreWeave Inc CRWV.O :

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - Les valeurs liées à l'intelligence artificielle chutent après les prévisions négatives d'Oracle nL4N3XH0NT

** Coca-Cola Co KO.N :

BUZZ - Henrique Braun est nommé directeur général, les actions sont en hausse nL6N3XH0H8

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

** Hut 8 Corp HUT.O : BUZZ - Les valeurs cryptographiques chutent en raison de la baisse des prix du bitcoin et de l'éther nL6N3XH0MG

** Gemini Space Station Inc GEMI.O :

BUZZ - Flambée après l'obtention d'une licence américaine pour les marchés de prédiction nL6N3XH0MS

** Synopsys Inc SNPS.O :

BUZZ - bat les estimations du 4ème trimestre, mais Piper Sandler signale des inquiétudes sur les marges; les actions baissent nL6N3XH0OM

** DTE Energy Co DTE.N :

BUZZ - Gains grâce à Jefferies qui passe la note à "acheter"

nL6N3XH0OB

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - Gain après que le médicament contre l'obésité ait réduit le poids de 28,7 % dans un essai sur l'arthrose en phase avancée nL4N3XH0SA