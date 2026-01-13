 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-ADM, Intel, L3Harris
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 13:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé mardi, les investisseurs attendant des données cruciales sur l'inflation pour obtenir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt, et les résultats du quatrième trimestre de JPMorgan Chase qui marqueraient le début de la saison des bénéfices. .N

** Coupang Inc CPNG.N :

BUZZ - Nomura rétrograde Coupang à 'neutre' en raison d'une violation de données et de risques réglementaires nL6N3XN0JM

** JPMorgan Chase & Co JPM.N :

BUZZ - Hausse après les résultats trimestriels nL4N3YE0Z0

** Synopsys Inc SNPS.O :

BUZZ - Baisse suite à la rétrogradation de Piper Sandler à 'neutre' nL6N3YD0IF

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - Remontée après que KeyBanc a relevé la note à "surpondérer" nL6N3YE0TS

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Remontée après une mise à niveau de KeyBanc

** L3Harris Technologies Inc LHX.N :

BUZZ - Sursaut après un investissement d'un milliard de dollars du Pentagone dans le secteur des moteurs de fusées

** Kennametal Inc KMT.N :

BUZZ - Jefferies relève sa recommandation sur Kennametal à "acheter" en raison de l'augmentation des bénéfices liés au tungstène nL4N3YE0VP

** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - JP Morgan réduit le PT de ConocoPhillips, voyant un flux de trésorerie plus faible au 4ème trimestre nL4N3YE0S8

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - TD Cowen réduit le PT de Netflix sur la base d'estimations de dépenses plus élevées nL6N3YE0X6

** Charter Communications Inc CHTR.O :

BUZZ - Chute après la rétrogradation de Wells Fargo à "sous-pondérer" nL4N3XW0GW

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
207,7100 USD NASDAQ +2,23%
CHARTER COMM RG-A
206,6700 USD NASDAQ -1,86%
CONOCOPHILLIPS
95,475 USD NYSE -2,11%
COUPANG RG-A
22,165 USD NYSE -2,55%
Gaz naturel
3,41 USD NYMEX 0,00%
INTEL
44,0600 USD NASDAQ -3,27%
JPMORGAN CHASE
324,560 USD NYSE -1,43%
KENNAMETAL INC
30,720 USD NYSE -0,03%
L3HARRIS TECH
340,440 USD NYSE +1,40%
NETFLIX
89,4250 USD NASDAQ -0,04%
Pétrole Brent
65,08 USD Ice Europ +1,21%
Pétrole WTI
60,70 USD Ice Europ +1,28%
SYNOPSYS
533,4500 USD NASDAQ +1,57%
