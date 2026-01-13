LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-ADM, Intel, L3Harris

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé mardi, les investisseurs attendant des données cruciales sur l'inflation pour obtenir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt, et les résultats du quatrième trimestre de JPMorgan Chase qui marqueraient le début de la saison des bénéfices. .N

** Coupang Inc CPNG.N :

BUZZ - Nomura rétrograde Coupang à 'neutre' en raison d'une violation de données et de risques réglementaires nL6N3XN0JM

** JPMorgan Chase & Co JPM.N :

BUZZ - Hausse après les résultats trimestriels nL4N3YE0Z0

** Synopsys Inc SNPS.O :

BUZZ - Baisse suite à la rétrogradation de Piper Sandler à 'neutre' nL6N3YD0IF

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - Remontée après que KeyBanc a relevé la note à "surpondérer" nL6N3YE0TS

** Intel Corp INTC.O :

BUZZ - Remontée après une mise à niveau de KeyBanc

** L3Harris Technologies Inc LHX.N :

BUZZ - Sursaut après un investissement d'un milliard de dollars du Pentagone dans le secteur des moteurs de fusées

** Kennametal Inc KMT.N :

BUZZ - Jefferies relève sa recommandation sur Kennametal à "acheter" en raison de l'augmentation des bénéfices liés au tungstène nL4N3YE0VP

** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - JP Morgan réduit le PT de ConocoPhillips, voyant un flux de trésorerie plus faible au 4ème trimestre nL4N3YE0S8

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - TD Cowen réduit le PT de Netflix sur la base d'estimations de dépenses plus élevées nL6N3YE0X6

** Charter Communications Inc CHTR.O :

BUZZ - Chute après la rétrogradation de Wells Fargo à "sous-pondérer" nL4N3XW0GW