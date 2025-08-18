information fournie par Reuters • 18/08/2025 à 13:48

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Actions solaires américaines, Dayforce, Duolingo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

18 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont vacillé lundi, marquant une pause après un récent rebond, les investisseurs se concentrant sur les bénéfices des détaillants à grande surface et sur la conférence annuelle des banques centrales à Jackson Hole , qui se tiendront plus tard dans la semaine. .N

** Novo Nordisk A/S < NVO.N >:

BUZZ - Les actions augmentent après que Wegovy ait reçu l'approbation de la FDA pour les maladies du foie nL8N3UA06G

** Dayforce Inc < DAY.N >:

BUZZ - Les actions bondissent suite à l'annonce du rachat de l'entreprise par Thomas Bravo nL4N3UA0GF

** SunRun Inc < RUN.O >: ** First Solar Inc < FSLR.O >: ** Canadian Solar Inc < CSIQ.O >: ** Enphase Energy Inc < ENPH.O >:

BUZZ - Les actions solaires américaines augmentent grâce à des règles de subvention plus souples nL4N3UA0HM

** UnitedHealth Group Inc < UNH.N >:

BUZZ - Les actions progressent, prêtes à amplifier la hausse de vendredi nL4N3UA0HU

** Eli Lilly and Co < LLY.N >:

BUZZ - Chute après que le Wegovy de Novo Nordisk ait reçu l'approbation de la FDA pour les maladies du foie nL4N3UA0IG

** Tonix Pharmaceuticals Holding Corp < TNXP.O >:

BUZZ - Hausse après l'approbation par la FDA d'un médicament contre la fibromyalgie nL4N3UA0JW

** Duolingo Inc < DUOL.O >:

BUZZ - Gains après que Keybanc ait relevé la valeur de l'action en raison de la croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité nL4N3UA0KF

** Soho House & Co Inc < SHCO.N >:

BUZZ - Gains sur l'opération de privatisation de 2,7 milliards de dollars de MCR Hotels nL4N3UA0JT

** Albemarle Corp < ALB.N >:

BUZZ - J.P.Morgan relève le PT d'Albemarle sur la base de perspectives de prix du lithium plus élevés et de prévisions de bénéfices plus fortes nL4N3UA0KD

** Cogent Communications Holdings Inc < CCOI.O >:

BUZZ - Les actions augmentent avant la mise sur le marché suite au double relèvement de Wells Fargo à "surpondérer"

nL6N3UA0E0

** Traws Pharma Inc < TRAW.O >:

BUZZ - L'approbation du début de l'étude de mi-parcours de l'antiviral COVID entraîne une hausse des actions nL4N3UA0M2