 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 867,43
-0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Actions solaires américaines, Dayforce, Duolingo
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

18 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont vacillé lundi, marquant une pause après un récent rebond, les investisseurs se concentrant sur les bénéfices des détaillants à grande surface et sur la conférence annuelle des banques centrales à Jackson Hole , qui se tiendront plus tard dans la semaine. .N

** Novo Nordisk A/S < NVO.N >:

BUZZ - Les actions augmentent après que Wegovy ait reçu l'approbation de la FDA pour les maladies du foie nL8N3UA06G

** Dayforce Inc < DAY.N >:

BUZZ - Les actions bondissent suite à l'annonce du rachat de l'entreprise par Thomas Bravo nL4N3UA0GF

** SunRun Inc < RUN.O >: ** First Solar Inc < FSLR.O >: ** Canadian Solar Inc < CSIQ.O >: ** Enphase Energy Inc < ENPH.O >:

BUZZ - Les actions solaires américaines augmentent grâce à des règles de subvention plus souples nL4N3UA0HM

** UnitedHealth Group Inc < UNH.N >:

BUZZ - Les actions progressent, prêtes à amplifier la hausse de vendredi nL4N3UA0HU

** Eli Lilly and Co < LLY.N >:

BUZZ - Chute après que le Wegovy de Novo Nordisk ait reçu l'approbation de la FDA pour les maladies du foie nL4N3UA0IG

** Tonix Pharmaceuticals Holding Corp < TNXP.O >:

BUZZ - Hausse après l'approbation par la FDA d'un médicament contre la fibromyalgie nL4N3UA0JW

** Duolingo Inc < DUOL.O >:

BUZZ - Gains après que Keybanc ait relevé la valeur de l'action en raison de la croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité nL4N3UA0KF

** Soho House & Co Inc < SHCO.N >:

BUZZ - Gains sur l'opération de privatisation de 2,7 milliards de dollars de MCR Hotels nL4N3UA0JT

** Albemarle Corp < ALB.N >:

BUZZ - J.P.Morgan relève le PT d'Albemarle sur la base de perspectives de prix du lithium plus élevés et de prévisions de bénéfices plus fortes nL4N3UA0KD

** Cogent Communications Holdings Inc < CCOI.O >:

BUZZ - Les actions augmentent avant la mise sur le marché suite au double relèvement de Wells Fargo à "surpondérer"

nL6N3UA0E0

** Traws Pharma Inc < TRAW.O >:

BUZZ - L'approbation du début de l'étude de mi-parcours de l'antiviral COVID entraîne une hausse des actions nL4N3UA0M2

Valeurs associées

ALBEMARLE
82,220 USD NYSE +0,96%
CANADIAN SOLAR
12,5500 USD NASDAQ +7,45%
COGENT COMM HLDG
34,2500 USD NASDAQ +0,32%
DAYFORCE
52,880 USD NYSE -1,01%
DUOLINGO RG-A
326,9300 USD NASDAQ -0,89%
ELI LILLY & CO
701,250 USD NYSE +2,45%
ENPHASE ENERGY
34,8400 USD NASDAQ +8,13%
FIRST SOLAR
199,9500 USD NASDAQ +11,05%
NORDISK SP ADR-B
52,420 USD NYSE +2,96%
SOHO HOUSE RG-A
7,635 USD NYSE -2,24%
SUNRUN
13,9200 USD NASDAQ +32,82%
TONIX PHARM HLD
51,2300 USD NASDAQ -14,01%
UNITEDHEALTH GRO
304,160 USD NYSE +11,95%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ibm (Crédit: Carson Masterson / Unsplash)
    IBM parie sur l'IA pour couvrir le tournoi de tennis de l'US Open
    information fournie par AOF 18.08.2025 14:20 

    (AOF) - IBM va déployer de nouvelles fonctionnalités numériques basées sur l'intelligence artificielle (IA) pour le site USOpen.org et l'application mobile du tournoi de tennis professionnel organisé à New York, en partenariat avec l'United States Tennis Association ... Lire la suite

  • Le PDG de MTN, Ralph Mupita, à Barcelone, en Espagne, le 3 mars 2025. ( AFP / LLUIS GENE )
    Le géant sud-africain des télécoms MTN sous enquête à Washington
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.08.2025 14:15 

    Le géant sud-africain des télécoms MTN a annoncé lundi faire l'objet d'une enquête du ministère de la Justice des Etats-Unis pour ses activités actuelles en Iran et passées en Afghanistan, alors que les relations entre Pretoria et Washington sont au plus bas. Premier ... Lire la suite

  • Vue générale de bâtiments détruit à Gaza, le 18 août 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Gaza: les médiateurs font une proposition de cessez-le-feu au Hamas
    information fournie par AFP 18.08.2025 14:07 

    Une délégation du mouvement islamiste palestinien Hamas a reçu au Caire une nouvelle proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, prévoyant une trêve initiale de 60 jours et la libération en deux étapes des otages, a indiqué lundi un responsable palestinien. ... Lire la suite

  • Des villageois (d) se tiennent près d'un pont alors que le niveau des eaux de crue monte dans le district de Buner, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, le 18 août 2025 au Pakistan ( AFP / Abdul MAJEED )
    Au Pakistan, la mousson tue à nouveau et ralentit les recherches
    information fournie par AFP 18.08.2025 14:04 

    De nouvelles trombes d'eau ont tué lundi 20 personnes dans le nord du Pakistan, tout en empêchant les secours de sortir de la boue des dizaines de corps toujours ensevelis après un épisode extrême de mousson qui a tué plus de 350 personnes depuis jeudi. Lundi, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank