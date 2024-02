LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-AbbVie, Chevron, Mattel

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 2 février - Les actions américaines ont bondi vendredi, l'indice de référence S&P 500 atteignant un nouveau record, les investisseurs ayant salué les rapports trimestriels solides de Meta Platforms et d'Amazon.com, tandis qu'un rapport sur l'emploi solide a maintenu le sentiment optimiste en échec. .N A 13:31 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,20% à 38 597,82. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,94% à 4 952,22 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 1,52% à 15 595,63. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Meta Platforms META.O , en hausse de 20,8% ** Amazon.com AMZN.O , en hausse de 7,9% ** Edwards Lifesciences EW.N , en hausse de 7,6% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Charter Communications CHTR.O , en baisse de 16,1% ** Gen Digital GEN.O , en baisse de 13,5% ** Enphase Energy ENPH.O , en baisse de 4,3% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Alto Neuroscience ANRO.N , en hausse de 31,8% ** DecisionPoint DPSI.N , en hausse de 16,6% ** Deckers Brands DECK.N , en hausse de 16% Les deux premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** WNS Holdings WNS.N , en baisse de 15,7% ** Altice USA ATUS.N , en baisse de 15,3% Les deux plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Intelligent Bio INBS.O , + 98,8% ** Mountain Crest Acquisition MCAF.O , + 46,8% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O : ** Chengh Aqs A Ord CHEA.O , en baisse de 44,8% ** Genprex Inc GNPX.O , en baisse de 22,3% ** Shl Telemdcn Drc SHLT.O , en baisse de 21% ** New York Community Bancorp Inc NYCB.N : + 6,3 % BUZZ - Les cours remontent après le krach nL4N3EN1YE ** Apple Inc AAPL.O : en baisse de 0,4% BUZZ - En baisse, la demande d'appareils produits en Chine ayant fait chuter les ventes nL4N3EN1T4 ** Meta Platforms Inc META.O : en hausse de 20,8% BUZZ - En passe d'atteindre un niveau record après de bons résultats au 4ème trimestre nL4N3EN204 ** Amazon.com Inc AMZN.O : +7,9% BUZZ - Hausse suite aux bons résultats du 4ème trimestre; les courtiers sont optimistes sur la croissance d'AWS nL4N3EN238 ** Cigna Group CI.N : +6% BUZZ - atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2024 et battu les résultats du 4ème trimestre nL4N3EN3FG ** Chevron Corp CVX.N : +2,7% BUZZ - Hausse des bénéfices au 4ème trimestre, augmentation des objectifs de production pour 2024 nL4N3EN3HR ** Microchip Technology Inc MCHP.O : baisse de 2,4% BUZZ - Baisse suite à des prévisions de ventes nettes faibles au 4ème trimestre nL4N3EN29T ** Snap Inc SNAP.N : hausse de 6,6 ** Pinterest Inc PINS.N : +4,8% BUZZ - En hausse suite aux résultats positifs de Meta nL4N3EN2D3 ** Exxon Mobil Corp XOM.N : +0,4% BUZZ - En hausse suite à la publication des résultats du 4ème trimestre nL4N3EN3LH ** Clorox Co CLX.N : +5,6% BUZZ - atteint un plus haut de cinq mois après avoir revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'année fiscale nL4N3EN3MH ** Mattel Inc MAT.O : + 3,3 % BUZZ - L'investisseur activiste Barington Capital réclame des changements nL4N3EN24K ** Skechers U.S.A Inc SKX.N : baisse de 9,6% BUZZ - Chute après des prévisions pour 2024 inférieures aux attentes nL4N3EN3K4 ** Edwards Lifesciences Corp EW.N : en hausse de 7,6% BUZZ - Hausse suite à l'approbation par la FDA d'un dispositif cardiaque nL4N3EN3TO ** Charter Communications Inc CHTR.O : baisse de 16,0% BUZZ - baisse suite à la perte d'abonnés à l'internet haut débit au 4ème trimestre nL4N3EN2RA ** Deckers Outdoor Corp DECK.N : en hausse de 16.0% BUZZ - Atteint un niveau record alors que les courtiers augmentent leur PT après de fortes prévisions nL4N3EN392 ** Gen Digital Inc GEN.O : baisse de 13,5% BUZZ - chute suite à de faibles prévisions de revenus pour le 4ème trimestre nL4N3EN2DT ** Revance Therapeutics Inc RVNC.O : +0,7% BUZZ - En hausse suite à la réception d'un code de facturation pour une injection contre la dystonie nL4N3EN2XR ** Honeywell International Inc HON.O : baisse de 0,5% BUZZ - Citigroup, RBC trim PT sur Honeywell après de faibles prévisions pour le premier trimestre nL4N3EN2UY ** Piper Sandler Companies PIPR.N : en hausse de 5,4% BUZZ - Atteint un niveau record après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 4ème trimestre nL4N3EN37D ** Newmont Corp NEM.N : en baisse de 4,2 ** Barrick Gold Corp GOLD.N : en baisse de 3,6% BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le dollar et les rendements se renforcent après la publication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis nL4N3EN35I ** LyondellBasell Industries NV LYB.N : baisse de 2,2% BUZZ - Baisse après la chute du bénéfice du 4ème trimestre, faibles perspectives de la demande nL4N3EN2H5 ** Hartford Financial Services Group Inc HIG.N : en hausse de 3,5% BUZZ - Hausse des bénéfices au 4ème trimestre nL4N3EN3B3 ** Rio Tinto PLC RIO.N : baisse de 2,3% ** BHP Group Ltd BHP.N : baisse de 1,6% ** Southern Copper Corp SCCO.N : baisse de 1,9% BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent à cause de la hausse du dollar et des inquiétudes concernant la Chine nL4N3EN3AH ** AbbVie Inc ABBV.N : +0,6% BUZZ - Hausse des bénéfices au 4ème trimestre, prévisions de ventes pour 2027 pour les médicaments d'immunologie nL4N3EN35T ** Aon PLC AON.N : baisse de 2,5% BUZZ - Baisse après la chute du bénéfice du 4ème trimestre nL4N3EN37B ** Imperial Oil Corp IMO.N : +0,9% BUZZ - Hausse de la production, augmentation du dividende nL4N3EN3I4 ** Tesla Inc TSLA.O : baisse de 1,7% BUZZ - Les actions dérapent, les signaux baissiers s'assombrissent nL1N3EM298 ** Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : baisse de 1,5% BUZZ - Chute après la rétrogradation de Bernstein à 'market-perform' nL4N3EN3P5 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 4,22% communication Consommation .SPLRCD en hausse de 2,28 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,19 Energie .SPNY en hausse de 0,45 Finance .SPSY en hausse de 0,34 Santé .SPXHC en baisse de 0,16 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,41 Technologies de .SPLRCT en hausse de 1,26 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,88 Immobilier .SPLRCR en baisse de 1,89 Services publics .SPLRCU en baisse de 1,87%