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LES ACTIONS AMÉRICAINES EN HAUSSE-PepsiCo, Coinbase Global, CarMax
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 13:52

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information « Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont évolué latéralement mardi, même si les valeurs technologiques et celles liées à l'intelligence artificielle ont légèrement progressé, la hausse des cours du pétrole brut et les rendements obligataires élevés ayant freiné l'appétit pour le risque face à l'absence de progrès dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran. .N

** PepsiCo Inc PEP.O :

BUZZ - J.P. Morgan abaisse la note de PepsiCo à "neutre"; le titre recule nL6N45L0CB

** Coinbase Global Inc COIN.O :

BUZZ - KBW reprend la couverture de Coinbase avec une note "surperformer" nL6N45L0FI

** CarMax Inc KMX.N :

BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations trimestrielles nL6N45L0N3

** InterGlobe Aviation INGL.NS :

BUZZ - Goldman Sachs prévoit une reprise des bénéfices d’IndiGo pour l’exercice 28 malgré la pression sur les coûts du carburant nL4N45L0OC

** AAR Corp AIR.N :

BUZZ - En hausse après des résultats du premier trimestre supérieurs aux prévisions nL4N45L0VA

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CARMAX
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COINBASE GLB RG-A
191,7900 USD NASDAQ 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
916,280 USD NYSE 0,00%
PEPSICO
128,5000 USD NASDAQ 0,00%
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