LES ACTIONS AMÉRICAINES EN HAUSSE-PepsiCo, Coinbase Global, CarMax

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ
* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7
* La lettre d'information « Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8
Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont évolué latéralement mardi, même si les valeurs technologiques et celles liées à l'intelligence artificielle ont légèrement progressé, la hausse des cours du pétrole brut et les rendements obligataires élevés ayant freiné l'appétit pour le risque face à l'absence de progrès dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran. .N
** PepsiCo Inc PEP.O :
BUZZ - J.P. Morgan abaisse la note de PepsiCo à "neutre"; le titre recule nL6N45L0CB
** Coinbase Global Inc COIN.O :
BUZZ - KBW reprend la couverture de Coinbase avec une note "surperformer" nL6N45L0FI
** CarMax Inc KMX.N :
BUZZ - En hausse après avoir dépassé les estimations trimestrielles nL6N45L0N3
** InterGlobe Aviation INGL.NS :
BUZZ - Goldman Sachs prévoit une reprise des bénéfices d’IndiGo pour l’exercice 28 malgré la pression sur les coûts du carburant nL4N45L0OC
** AAR Corp AIR.N :
BUZZ - En hausse après des résultats du premier trimestre supérieurs aux prévisions nL4N45L0VA
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