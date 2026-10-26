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Les actions américaines du secteur du néocloud reculent après la publication d'Elon Musk sur la restructuration du secteur
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 11:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** Les actions des entreprises américaines du secteur du « néocloud » reculent en pré-ouverture

** CoreWeave CRWV.O recule de 2,5 %, Nebius NBIS.O perd 2,3 %, s'apprêtant à prolonger leur récente chute

** “Depuis quelques semaines, les marchés de la dette ont pratiquement coupé l’accès au financement à toute entreprise ne disposant pas de revenus substantiels indépendants des centres de données d’IA”, a déclaré dimanche Elon Musk, directeur général de SpaceX et Tesla, dans un message publié sur X

** “Cela signifie que les plus de 200 néoclouds vont connaître une hécatombe et une consolidation. Certains s'en sortiront, mais ils ne seront pas nombreux.”

** Il a ensuite déclaré que SpaceX n’achèterait aucun “néocloud”, qualifiant cette démarche d’“inutile”

** Musk répondait à un message publié sur X par l’investisseur en capital-risque Chamath Palihapitiya, qui faisait part de ses observations sur le développement des centres de données

** “Il y a des retards dans les projets en cours qui prendront les gens au dépourvu en 2027”, a déclaré Palihapitiya

** Les actions des “néoclouds” ont fortement chuté ces dernières semaines, les investisseurs craignant que leur expansion dans l’IA, financée par l’endettement, ne devienne insoutenable

** CoreWeave et Nebius n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter

** CRWV a perdu près de 25% depuis le début de l’année, NBIS a progressé de près de 90% mais reste bien en deçà de son plus haut niveau, tandis qu’IREN a reculé de 34%

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