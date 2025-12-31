Les actions américaines du secteur des machines grimpent en 2025, grâce à la hausse de 60 % de Caterpillar

31 décembre - ** Les fabricants américains de matériel de construction et de matériel agricole ont enregistré des gains en 2025 grâce à l'accélération de la construction de centres de données et aux premiers signes de reprise du marché de l'agriculture

** Les actions de Caterpillar CAT.N ont augmenté d'environ 60% depuis le début de l'année, tandis que Deere DE.N a augmenté d'environ 11% depuis le début de l'année, contre une hausse de 17,3% de l'indice S&P 500 .SPX .

** L'unité d'énergie et de transport de Caterpillar a alimenté la majeure partie de la croissance de l'entreprise au cours des derniers trimestres alors que les investissements axés sur l'IA dans les centres de données gourmands en énergie ont stimulé la demande pour ses systèmes de production d'énergie de secours

** L'augmentation de la demande dans les secteurs de la sylviculture et des petites exploitations agricoles, associée à des réductions de coûts, semble aider Deere après une période durant laquelle les agriculteurs se sont abstenus d'effectuer des achats importants

** Les tarifs douaniers américains ont augmenté le coût des intrants pour les deux entreprises, ce qui a eu un impact financier de plusieurs milliards de dollars

** CAT a un ratio PE à 12 mois de 25,9 contre un ratio médian de 17,54 pour l'industrie

** DE a un ratio PE à 12 mois de 26,94 contre une médiane industrielle de 17,44