Les actions américaines du secteur des logiciels se stabilisent après une chute brutale due aux craintes de perturbation de l'IA
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 13:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les valeurs des logiciels et des services de données se sont stabilisées jeudi après une chute brutale, les investisseurs cherchant à savoir si les outils d'intelligence artificielle qui progressent rapidement commencent à réduire la demande pour les logiciels traditionnels et les entreprises d'abonnement.

ServiceNow NOW.N a gagné 0,7 %, Salesforce CRM.N a ajouté 0,1 %, tandis que Microsoft MSFT.O a plongé de 0,8 % dans les échanges avant bourse après des chutes importantes en début de semaine. L'indice S&P 500 des logiciels et services

.SPLRCIS a perdu plus de 800 milliards de dollars en valeur de marché au cours des six dernières sessions.

L'évolution des cours des valeurs technologiques étrangères a également été mitigée. Les actions du London Stock Exchange Group LSEG.L ont progressé de 6,4 %, tandis que les sociétés d'analyse de données RELX REL.L ont augmenté de 2,4 % et la société néerlandaise Wolters Kluwer WLSNc.AS a gagné 1,5 %.

En revanche, l' indice indien des exportateurs de logiciels .NIFTYIT , qui comprend HCL Technologies HCLT.NS et Wipro WWIPR.NS , a glissé de 0,7 %, un jour après avoir plongé de 6 % lors de sa pire séance depuis près de six ans.

Thomson Reuters TRI.O , qui possède la base de données juridiques Westlaw et l'agence de presse Reuters, a gagné 3,1% dans des volumes restreints après que les résultats du quatrième trimestre aient été largement conformes aux estimations. La société a déclaré qu'elle constatait les avantages tangibles de ses investissements en matière d'intelligence artificielle.

L'action a subi un plongeon record en une journée au début de la semaine, après que les investisseurs ont exprimé leurs craintes qu'un nouveau module d'extension d'Anthropic's Claude puisse perturber ses activités juridiques.

"Le marché s'interroge sur la nature de la composition des bénéfices des sociétés de logiciels, et se demande si cela va être perturbé", a déclaré Manish Kabra, stratégiste en chef pour les actions américaines et les actifs multiples à la Société Générale, basé à Londres.

"Pour le moment, nous n'avons pas suggéré aux gens d'acheter des logiciels pour cette raison. Je pense que de nombreux secteurs cycliques s'en sortiront mieux."

La chute des logiciels s'est produite parallèlement à une rotation plus large de la technologie vers des secteurs orientés vers la valeur tels que les biens de consommation de base, l'énergie et les produits industriels, qui ont été à la traîne dans le marché haussier qui a commencé en octobre 2022.

Alphabet GOOGL.O a chuté de 2,6 % après que la société mère Google a déclaré que ses dépenses d'investissement pourraient doubler cette année, ravivant les inquiétudes quant aux retombées des investissements massifs dans l'intelligence artificielle.

La volatilité du marché a atteint des sommets dans les actions, les matières premières et les actifs numériques au cours des dernières semaines, ce que les acteurs du marché attribuent aux investisseurs à effet de levier qui dénouent rapidement leurs positions.

Les métaux précieux que sont l'or et l'argent ont repris leur chute jeudi après une déroute historique en début de semaine.

"Il s'agit d'un grand nombre de paris relatifs qui ont mal tourné, puis d'une sorte de réinitialisation des marchés internes, mais le temps nous le dira", a déclaré John Hardy, responsable mondial de la stratégie macroéconomique chez Saxo, lors d'un podcast.

"Il y a beaucoup d'effet de levier sur ce marché. Nous avons atteint un niveau record en termes de prêts sur marge, etc., un homme averti en vaut deux."

