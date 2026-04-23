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Les actions américaines du secteur des logiciels chutent, les résultats d'IBM et de ServiceNow ravivant les craintes d'une perturbation de l'IA
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 12:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions américaines du secteur des logiciels ont chuté dans les échanges avant bourse jeudi, à la suite des résultats trimestriels d'IBM et de ServiceNow qui ont ravivé les craintes concernant les perturbations induites par l'IA dans l'ensemble du secteur.

International Business Machines IBM.N a déclaré que la croissance de son chiffre d'affaires avait ralenti au premier trimestre, sous la pression de la faiblesse de son activité logicielle , ancrée par son unité cloud Red Hat. La croissance dans le segment a ralenti à 11,3%, envoyant les actions de Big Blue 7,4% plus bas.

ServiceNow NOW.N a également signalé une baisse de ses revenus d'abonnement au premier trimestre , citant des retards dans les accords au Moyen-Orient en raison du conflit en cours en Iran.

Bien que les deux sociétés aient annoncé des revenus et des bénéfices supérieurs aux attentes des analystes pour le premier trimestre, les résultats n'ont pas réussi à apaiser les craintes des investisseurs concernant le secteur.

"Le défi passe de la simple histoire de l'IA à la preuve qu'elle peut soutenir les produits, les flux de travail et les rendements", ont déclaré les analystes d'UBS Global Wealth Management.

"La perturbation généralisée des logiciels est plus susceptible d'être un scénario à long terme qu'un scénario immédiat, en particulier pour les fournisseurs orientés vers l'entreprise et les fournisseurs de missions critiques qui entretiennent des relations durables avec leurs clients."

Les investisseurs s'inquiètent de la perturbation de l'IA depuis qu'Anthropic a lancé de nouveaux outils en février qui automatisent des tâches dans différents domaines, notamment le marketing et l'analyse de données, soulevant des questions sur la pression que de tels produits pourraient exercer sur les entreprises de logiciels traditionnelles.

Microsoft MSFT.O a perdu 1,8 % en début de séance. Adobe

ADBE.O a chuté de 2 %, CrowdStrike CRWD.O a perdu 2,2 %, Intuit INTU.O a baissé de 3,2 % et Datadog DDOG.O a perdu 2,4 % avant la cloche.

Pendant ce temps, le fabricant de puces analogiques Texas Instruments TXN.O a fait un bond de 11,7 % après avoir annoncé des revenus et des bénéfices supérieurs aux estimations pour le deuxième trimestre .

D'autres fournisseurs de puces analogiques, dont ON Semiconductor ON.O , Microchip Technology MCHP.O , NXP Semiconductors NXPI.O et Analog Devices ADI.O , ont également progressé, entre 3,7 % et 4,7 %.

L'essor de l'IA a entraîné des fortunes opposées pour les actions des puces et des logiciels, l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS ayant baissé de plus de 13 % depuis le début de l'année, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a fait un bond de près de 40 %.

L'indice de référence S&P 500 .SPX a gagné environ 4 % au cours de la même période.

Valeurs associées

ADOBE
255,9400 USD NASDAQ +3,54%
ANALOG DEVICES
381,4200 USD NASDAQ +1,64%
CROWDSTRIKE
466,6800 USD NASDAQ +3,80%
DATADOG RG-A
132,1400 USD NASDAQ +2,20%
IBM
252,150 USD NYSE -1,39%
INTUIT
408,6800 USD NASDAQ +0,95%
MICROCHIP TECH
82,4800 USD NASDAQ +1,92%
MICROSOFT
432,9200 USD NASDAQ +2,07%
NXP SEMICONDUCTO
225,7500 USD NASDAQ +0,56%
ON SEMICONDUCTOR
88,9900 USD NASDAQ +2,39%
S&P 500 INDEX
7 137,90 Pts CBOE +1,05%
SERVICENOW
103,110 USD NYSE +2,94%
TEXAS INSTRUMENT
236,3100 USD NASDAQ +1,36%
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