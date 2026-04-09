Les actions américaines du secteur des logiciels chutent, le nouveau modèle d'IA d'Anthropic ravivant les craintes de perturbations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des sociétés américaines de logiciels ont chuté jeudi après qu'Anthropic a retardé la diffusion à grande échelle d'un puissant modèle d'intelligence artificielle, craignant qu'il ne révèle des vulnérabilités cachées en matière de cybersécurité, renforçant ainsi les craintes des investisseurs quant à la menace qui pèse sur les sociétés de logiciels traditionnelles.

Anthropic a déclaré en début de semaine qu'elle n'autoriserait qu'un groupe d'une quarantaine d'entreprises, dont Microsoft et Google, à accéder à son modèle "Claude Mythos" parce qu'il a déjà découvert des milliers de vulnérabilités, dont certaines dans tous les principaux systèmes d'exploitation et navigateurs web.

"Si Mythos est si fort et si puissant et qu'il révèle ces vulnérabilités qui existent depuis des années, cela montre d'une part la faiblesse des logiciels actuels et d'autre part que l'IA continue de faire des progrès incroyables par rapport aux entreprises de logiciels traditionnelles", a déclaré Michael O'Rourke, stratège en chef du marché chez JonesTrading.

L'indice S&P 500 Software and Services Index .SPLRCIS a perdu près de 26 % cette année, y compris la baisse de 3,1 % de jeudi, en raison des craintes que les progrès rapides de l'IA ne touchent les sociétés SaaS (software-as-a-service) qui vendent aux clients des produits basés sur des abonnements.

Les entreprises de cybersécurité Cloudflare NET.N , Okta

OKTA.O , CrowdStrike CRWD.O et SentinelOne S.N ont chuté de 4,7 % à 7,7 % dans les échanges de la matinée.

Zscaler ZS.O a été l'une des plus fortes baisses de l'indice S&P 500 .SPX , avec un recul de 8,6%. Le courtier BTIG a rétrogradé le titre de "acheter" à "neutre", citant des inquiétudes sur la demande et la concurrence potentielle.

"Nous recommençons à nous préoccuper des préoccupations antérieures spécifiques aux logiciels découlant de l'IA et du crédit privé qui reviennent sur le devant de la scène", a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef du marché chez Interactive Brokers.

Le développeur de logiciels d'entreprise Atlassian TEAM.O , le fournisseur de logiciels de ressources humaines Workday

WDAY.O , le fabricant de logiciels Photoshop Adobe ADBE.O , la société de cloud d'entreprise Salesforce CRM.N et la société mère de TurboTax Intuit INTU.O ont chuté entre 3,7 % et 6,8 %.