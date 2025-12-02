Les actions américaines du secteur de l'énergie sont en baisse, les investisseurs évaluant l'offre excédentaire et la géopolitique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 décembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY chute de 1,6% en raison de la baisse des prix du pétrole O/R
** Brent LCOc1 en baisse de 0,6 % à 62,79 $/baril et West Texas Intermediate (WTI) à terme CLc1 en baisse de 0,6 % à 58,96 $/baril
** Les prix du pétrole chutent alors que les traders évaluent les risques liés aux frappes de drones ukrainiens sur les sites énergétiques russes et les inquiétudes concernant la surabondance de l'offre
** Les majors pétrolières Exxon Mobil XOM.N en baisse de 1,3% et Chevron CVX.N en baisse de ~2%
** Valero Energy VLO.N , Marathon Petroleum MPC.N , SLB
SLB.N et Baker Hughes BKR.O chutent de 2,1% à 3%; parmi les plus fortes baisses de l'indice de l'énergie
** Le raffineur Phillips 66 PSX.N a baissé de 2,1%
