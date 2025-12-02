 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 084,88
-0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions américaines du secteur de l'énergie sont en baisse, les investisseurs évaluant l'offre excédentaire et la géopolitique
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 16:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY chute de 1,6% en raison de la baisse des prix du pétrole O/R

** Brent LCOc1 en baisse de 0,6 % à 62,79 $/baril et West Texas Intermediate (WTI) à terme CLc1 en baisse de 0,6 % à 58,96 $/baril

** Les prix du pétrole chutent alors que les traders évaluent les risques liés aux frappes de drones ukrainiens sur les sites énergétiques russes et les inquiétudes concernant la surabondance de l'offre

** Les majors pétrolières Exxon Mobil XOM.N en baisse de 1,3% et Chevron CVX.N en baisse de ~2%

** Valero Energy VLO.N , Marathon Petroleum MPC.N , SLB

SLB.N et Baker Hughes BKR.O chutent de 2,1% à 3%; parmi les plus fortes baisses de l'indice de l'énergie

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N a baissé de 2,1%

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
48,8600 USD NASDAQ -2,59%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHEVRON
149,645 USD NYSE -1,91%
COTERRA ENERGY
26,607 USD NYSE -1,37%
DEVON ENERGY
37,170 USD NYSE -1,85%
EXPAND ENER
120,4800 USD NASDAQ -0,90%
EXXON MOBIL
115,175 USD NYSE -1,27%
Gaz naturel
4,92 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
26,325 USD NYSE -1,29%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
192,005 USD NYSE -2,17%
PHILLIPS 66
137,385 USD NYSE -1,70%
Pétrole Brent
63,00 USD Ice Europ -0,52%
Pétrole WTI
59,16 USD Ice Europ -0,65%
SLB
35,845 USD NYSE -2,09%
VALERO ENERGY
176,335 USD NYSE -2,33%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank