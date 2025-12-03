 Aller au contenu principal
Airbus abaisse son objectif de livraison à 790 avions
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 07:33

Logo Airbus à l'usine Airbus de Saint-Nazaire

Logo Airbus à l'usine Airbus de Saint-Nazaire

Airbus a abaissé mercredi son objectif de livraison d'avions commerciaux pour 2025, l'avionneur européen disant désormais anticiper 790 livraisons contre environ 820 précédemment.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Défense
A lire aussi

  • Vol d'un avion airbus (Crédit: Geraud Gordias / Unsplash)
    A suivre aujourd'hui... Airbus
    information fournie par AOF 03.12.2025 08:07 

    (AOF) - Suite à un récent problème de qualité chez un fournisseur de panneaux de fuselage ayant un impact sur le flux de livraison de sa famille A320, Airbus a décidé d'abaisser ses prévisions de livraison d'avions commerciaux pour 2025. Le constructeur aéronautique ... Lire la suite

  • Un logo Zara est visible sur un magasin Zara, une marque d'Inditex, dans le centre de Madrid, en Espagne
    Inditex annonce un bon début pour les ventes d'hiver
    information fournie par Reuters 03.12.2025 08:06 

    Inditex, propriétaire de Zara, a déclaré mercredi que ses ventes avaient augmenté de 10,6% à taux directeur constant au début de son quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes pour la période de novembre qui comprend les ventes cruciales du Black ... Lire la suite

  • Logo de la bourse Euronext près de Paris
    L'Europe vue en hausse prudente, les investisseurs se tournent vers la Fed
    information fournie par Reuters 03.12.2025 08:04 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente mercredi à l'ouverture, dans le sillage léger rebond de Wall Street la veille, les investisseurs recentrant leur attention sur la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) ... Lire la suite

  • L'illustration montre un gazoduc, les drapeaux de l'UE et de la Russie
    UE: Accord sur l'arrêt progressif des importations de gaz russe d'ici à 2027
    information fournie par Reuters 03.12.2025 07:52 

    Le Conseil européen a annoncé mercredi être parvenu à un accord avec le Parlement européen sur l'arrêt progressif des importations de gaz russe d'ici 2027. L'accord comprendra une interdiction juridiquement contraignante et progressive des importations de gaz naturel ... Lire la suite

