Les actions américaines du secteur de l'énergie progressent en avant-Bourse, dans le sillage de la flambée du brut liée à la guerre au Moyen-Orient

9 mars - ** Les compagnies énergétiques américaines sont en hausse en avant-Bourse, dans le sillage d'une flambée du brut due à l'escalade de la guerre au Moyen-Orient O/R
** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont augmenté jusqu'à 16 % pour atteindre 107,48 $ le baril, ce qui représente la plus forte hausse jamais enregistrée en une seule journée
** Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI)
CLc1 ont augmenté de 14,23 dollars, soit 15,7 %, pour atteindre 105,13 dollars
** Exxon Mobil XOM.N , Chevron CVX.N en hausse de 1,4 % et 1,9 % respectivement; Conocophillips COP.N en hausse de 2,9 %
** SLB SLB.N gagne 1,7%, Occidental Petroleum OXY.N prend 2,5%, Apa Corp
APA.O progresse de 3,6%, Diamondback Energy FANG.O progresse de 3,1%
