Les actions américaines de Novo Nordisk progressent après des données "encourageantes" sur les premières prescriptions de la pilule Wegovy

16 janvier - ** Les actions cotées aux Etats-Unis du fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO , NVO.N augmentent de 7,8 % pour atteindre un plus haut de près de quatre mois à 61,60 $, mettant fin à une série de trois jours de pertes

** L'action devrait connaître sa meilleure journée depuis près d'un an, si les gains se maintiennent

** La pilule Wegovy de Novo a fait un début " encourageant " aux États-Unis, avec environ 3 071 ordonnances au cours des quatre premiers jours suivant son lancement le 5 janvier, selon les données d'IQVIA partagées par les analystes

** Les analystes estiment que l'adoption précoce semble forte, mais ils attendent plusieurs semaines de données pour juger de la capacité de Novo à utiliser son avantage de premier arrivé sur le marché face à Lilly LLY.N . ** Par ailleurs, le régulateur britannique de la santé a approuvé une dose hebdomadaire plus élevée de 7,2 mg de Wegovy de Novo pour les patients souffrant d'obésité ** Novo attend toujours une décision du Royaume-Uni sur sa version en pilule plus facile à prendre du médicament pour la perte de poids ** Les actions de Novo cotées au Danemark ont clôturé à 6,5 % vendredi

** NVO a chuté d'environ 42% en 2025