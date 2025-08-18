Les actions américaines dans le secteur de l'énergie solaire augmentent grâce à des règles de subvention plus souples

18 août - ** Les actions de certaines sociétés solaires augmentent après que le Trésor américain ait dévoilé vendredi de nouvelles règles fédérales en matière de subventions fiscales pour les projets solaires et éoliens

** SunRun RUN.O bondit de ~11%, considéré comme le "plus grand bénéficiaire" par Jefferies; First Solar FSLR.O bondit de 6,9% à 213,46

** Enphase ENPH.O gagne 4,4% et Complete Solaria SPWR.O augmente de 5,4%

** Les actions de Shoals Technologies SHLS.O augmentent de 6,6 %, Array Technologies ARRY.O de ~8 % et Nextracker NXT.O de 8,3 %

** Les changements ont été "plus souples que ce que de nombreux acteurs des industries éolienne et solaire avaient craint" - Raymond James

** Jefferies indique que les règles prolongent la durée des crédits d'impôt pour la plupart des promoteurs de projets éoliens et solaires jusqu'en 2030