CAC 40
7 877,80
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions américaines dans le secteur de l'énergie solaire augmentent grâce à des règles de subvention plus souples
18/08/2025 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

18 août - ** Les actions de certaines sociétés solaires augmentent après que le Trésor américain ait dévoilé vendredi de nouvelles règles fédérales en matière de subventions fiscales pour les projets solaires et éoliens

** SunRun RUN.O bondit de ~11%, considéré comme le "plus grand bénéficiaire" par Jefferies; First Solar FSLR.O bondit de 6,9% à 213,46

** Enphase ENPH.O gagne 4,4% et Complete Solaria SPWR.O augmente de 5,4%

** Les actions de Shoals Technologies SHLS.O augmentent de 6,6 %, Array Technologies ARRY.O de ~8 % et Nextracker NXT.O de 8,3 %

** Les changements ont été "plus souples que ce que de nombreux acteurs des industries éolienne et solaire avaient craint" - Raymond James

** Jefferies indique que les règles prolongent la durée des crédits d'impôt pour la plupart des promoteurs de projets éoliens et solaires jusqu'en 2030

Valeurs associées

ARRAY TECH
8,0413 USD NASDAQ +5,53%
CANADIAN SOLAR
12,8700 USD NASDAQ +2,55%
COMPLETE SOLAR
1,6300 USD NASDAQ -9,70%
COMPLETE SOLAR
1,8200 USD NASDAQ +9,64%
ENPHASE ENERGY
35,8300 USD NASDAQ +2,84%
FIRST SOLAR
216,8950 USD NASDAQ +8,47%
NEXTRACKER RG-A
65,9300 USD NASDAQ +8,83%
SHOALS TECH RG-A
5,7000 USD NASDAQ +9,83%
SUNRUN
14,7650 USD NASDAQ +6,07%


