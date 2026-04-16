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Les actions américaines dans le secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que le pétrole bondit en raison des doutes concernant les négociations de paix avec l'Iran
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en hausse de 1,3%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Brent brut à terme LCOc1 en hausse de 2,8 % à 97,59 $/baril; le brut américain West Texas Intermediate CLc1 gagne 2,1 % à 93,23 $/baril

** Les prix du brut gagnent , inversant les baisses précédentes alors que le marché se demandait si les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran aboutiraient à un accord pour mettre fin à la guerre qui a perturbé l'approvisionnement en énergie du Moyen-Orient

** Les grands noms de l'énergie: Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N gagnent respectivement 1,7% et 1,4%

** Valero Energy VLO.N , Marathon Petroleum MPC.N , ConocoPhillips COP.N et EOG Resources EOG progressent de 1,8 % à 2,9 %, faisant partie des plus fortes hausses en pourcentage de l'indice de l'énergie

** Producteurs de pétrole et de gaz: APA Corp APA.O en hausse de 1,6 %, Occidental Petroleum OXY.N gagne 1,2 % et Coterra Energy CTRA.N augmente de 1,3 %

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N en hausse de 1,6%

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

APA
37,9000 USD NASDAQ +3,55%
CHEVRON
188,140 USD NYSE +1,76%
CONOCOPHILLIPS
121,550 USD NYSE +2,25%
COTERRA ENERGY
31,980 USD NYSE +1,20%
EOG RESOURCES
134,030 USD NYSE +1,23%
EXXON MOBIL
151,840 USD NYSE +1,88%
Gaz naturel
2,65 USD NYMEX 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
226,170 USD NYSE +1,40%
OCCIDENTAL PETROLEUM
56,840 USD NYSE +1,85%
PHILLIPS 66
163,300 USD NYSE +1,13%
Pétrole Brent
98,23 USD Ice Europ +0,02%
Pétrole WTI
93,50 USD Ice Europ +0,48%
VALERO ENERGY
241,770 USD NYSE +2,92%
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1 commentaire

  • 16 avril 16:58

    un jour ça doute, un jour ça marche... cela s appelle construire une figure chartiste... Faut arrêter le blabla

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