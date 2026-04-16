Les actions américaines dans le secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que le pétrole bondit en raison des doutes concernant les négociations de paix avec l'Iran

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16 avril - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en hausse de 1,3%, suivant la hausse des prix du brut O/R

** Brent brut à terme LCOc1 en hausse de 2,8 % à 97,59 $/baril; le brut américain West Texas Intermediate CLc1 gagne 2,1 % à 93,23 $/baril

** Les prix du brut gagnent , inversant les baisses précédentes alors que le marché se demandait si les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran aboutiraient à un accord pour mettre fin à la guerre qui a perturbé l'approvisionnement en énergie du Moyen-Orient

** Les grands noms de l'énergie: Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N gagnent respectivement 1,7% et 1,4%

** Valero Energy VLO.N , Marathon Petroleum MPC.N , ConocoPhillips COP.N et EOG Resources EOG progressent de 1,8 % à 2,9 %, faisant partie des plus fortes hausses en pourcentage de l'indice de l'énergie

** Producteurs de pétrole et de gaz: APA Corp APA.O en hausse de 1,6 %, Occidental Petroleum OXY.N gagne 1,2 % et Coterra Energy CTRA.N augmente de 1,3 %

** Le raffineur Phillips 66 PSX.N en hausse de 1,6%