Les actions américaines dans le secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que le pétrole bondit en raison des doutes concernant les négociations de paix avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 avril - ** Indice S&P 500 de l'énergie .SPNY en hausse de 1,3%, suivant la hausse des prix du brut O/R
** Brent brut à terme LCOc1 en hausse de 2,8 % à 97,59 $/baril; le brut américain West Texas Intermediate CLc1 gagne 2,1 % à 93,23 $/baril
** Les prix du brut gagnent , inversant les baisses précédentes alors que le marché se demandait si les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran aboutiraient à un accord pour mettre fin à la guerre qui a perturbé l'approvisionnement en énergie du Moyen-Orient
** Les grands noms de l'énergie: Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N gagnent respectivement 1,7% et 1,4%
** Valero Energy VLO.N , Marathon Petroleum MPC.N , ConocoPhillips COP.N et EOG Resources EOG progressent de 1,8 % à 2,9 %, faisant partie des plus fortes hausses en pourcentage de l'indice de l'énergie
** Producteurs de pétrole et de gaz: APA Corp APA.O en hausse de 1,6 %, Occidental Petroleum OXY.N gagne 1,2 % et Coterra Energy CTRA.N augmente de 1,3 %
** Le raffineur Phillips 66 PSX.N en hausse de 1,6%
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