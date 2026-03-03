Les actions américaines dans le secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que l'extension du conflit accroît les risques d'approvisionnement

3 mars - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines augmentent en début de marché, suivant la hausse des prix du brut alors que l'élargissement du conflit israélo-américain avec l'Iran perturbe les livraisons de carburant et renforce les craintes de nouvelles perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient O/R

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont atteint leur plus haut niveau depuis juillet 2024 à 82,80 $/baril, avant de se replier à 82,68 $; le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 a atteint son plus haut niveau depuis juin, en hausse de 7,6 % à 76,96 $/baril

** Les majors de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N gagnent chacun 1,8%

** Les producteurs de pétrole et de gaz: Occidental Petroleum OXY.N , APA Corp APA.O , Devon Energy DVN.N et Coterra Energy CTRA.N progressent de 2,4% à 4%

** Raffineurs: Phillips 66 PSX.N en hausse de 1,8%, Marathon Petroleum MPC.N en hausse de 1,7% et Valero Energy

VLO.N en hausse de 1,9%