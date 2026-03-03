 Aller au contenu principal
Les actions américaines dans le secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que l'extension du conflit accroît les risques d'approvisionnement
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 12:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines augmentent en début de marché, suivant la hausse des prix du brut alors que l'élargissement du conflit israélo-américain avec l'Iran perturbe les livraisons de carburant et renforce les craintes de nouvelles perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient O/R

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont atteint leur plus haut niveau depuis juillet 2024 à 82,80 $/baril, avant de se replier à 82,68 $; le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 a atteint son plus haut niveau depuis juin, en hausse de 7,6 % à 76,96 $/baril

** Les majors de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N gagnent chacun 1,8%

** Les producteurs de pétrole et de gaz: Occidental Petroleum OXY.N , APA Corp APA.O , Devon Energy DVN.N et Coterra Energy CTRA.N progressent de 2,4% à 4%

** Raffineurs: Phillips 66 PSX.N en hausse de 1,8%, Marathon Petroleum MPC.N en hausse de 1,7% et Valero Energy

VLO.N en hausse de 1,9%

Valeurs associées

APA
31,6900 USD NASDAQ +4,31%
CHEVRON
189,540 USD NYSE +1,49%
COTERRA ENERGY
31,510 USD NYSE +2,92%
DEVON ENERGY
44,940 USD NYSE +3,19%
EXXON MOBIL
154,180 USD NYSE +1,04%
Gaz naturel
2,96 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
35,960 USD NYSE -0,11%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
209,800 USD NYSE +5,84%
OCCIDENTAL PETROLEUM
54,190 USD NYSE +2,05%
PHILLIPS 66
160,160 USD NYSE +3,82%
Pétrole Brent
84,20 USD Ice Europ +7,85%
Pétrole WTI
76,86 USD Ice Europ +7,81%
SLB
51,270 USD NYSE -0,15%
VALERO ENERGY
214,950 USD NYSE +4,97%
1 commentaire

  • 12:36

    Il sont forts ces ricains, après avoir provoqué la guerre en Ukraine afin de couper les pays des hydrocarbures russes, il provoque une guerre dans les pays du Golfe pour la même raison. Et comme par hasard juste après avoir pris le contrôle du Venezuela et de son pétrole cher à extraire.

