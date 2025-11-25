Les actions américaines dans le secteur de l'énergie chutent en raison du rapport sur la paix en Ukraine

25 novembre - ** L'indice énergétique S&P 500 .SPNY chute de 0,8%, les prix du pétrole étant en baisse O/R

** Brent LCOc1 en baisse de 1,9 % à 62,15 $/baril et les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 glissent de 1,21 % à 57,63 $/baril

** Les prix du pétrole chutent après que les médias américains aient cité un responsable américain affirmant que l'Ukraine avait accepté un accord de paix

** Les grandes compagnies pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont toutes deux baissé de ~1%

** Valero Energy, VLO.N , Coterra Energy CTRA.N , Devon Energy DVN.N et Expand Energy EXE.O chutent de 1,4% à ~2%; parmi les plus fortes baisses de l'indice de l'énergie

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N baissent légèrement et Marathon Petroleum MPC.N chute de ~1%

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et Baker Hughes BKR.O en légère baisse