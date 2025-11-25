 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 028,07
+0,86%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions américaines dans le secteur de l'énergie chutent en raison du rapport sur la paix en Ukraine
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 16:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** L'indice énergétique S&P 500 .SPNY chute de 0,8%, les prix du pétrole étant en baisse O/R

** Brent LCOc1 en baisse de 1,9 % à 62,15 $/baril et les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) américain CLc1 glissent de 1,21 % à 57,63 $/baril

** Les prix du pétrole chutent après que les médias américains aient cité un responsable américain affirmant que l'Ukraine avait accepté un accord de paix

** Les grandes compagnies pétrolières Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont toutes deux baissé de ~1%

** Valero Energy, VLO.N , Coterra Energy CTRA.N , Devon Energy DVN.N et Expand Energy EXE.O chutent de 1,4% à ~2%; parmi les plus fortes baisses de l'indice de l'énergie

** Les raffineurs Phillips 66 PSX.N baissent légèrement et Marathon Petroleum MPC.N chute de ~1%

** Les sociétés de services pétroliers Halliburton HAL.N et Baker Hughes BKR.O en légère baisse

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
49,3000 USD NASDAQ -0,12%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHEVRON
148,614 USD NYSE -0,77%
COTERRA ENERGY
25,845 USD NYSE -1,35%
DEVON ENERGY
35,665 USD NYSE -0,74%
EXPAND ENER
116,2100 USD NASDAQ -0,29%
EXXON MOBIL
114,995 USD NYSE -0,80%
Gaz naturel
4,55 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
25,445 USD NYSE -0,90%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
189,445 USD NYSE -0,41%
PHILLIPS 66
132,920 USD NYSE -0,24%
Pétrole Brent
61,72 USD Ice Europ -2,60%
Pétrole WTI
57,25 USD Ice Europ -2,77%
VALERO ENERGY
172,810 USD NYSE -0,89%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank