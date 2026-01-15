 Aller au contenu principal
Les actions américaines dans le secteur de l'énergie chutent en raison de la baisse des prix du pétrole brut
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 11:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier - ** Les actions des compagnies pétrolières et gazières américaines chutent en début de marché, suivant la baisse des prix du brut O/R

** Les prix à terme du pétrole Brent LCOc1 et du pétrole West Texas Intermediate CLc1 ont baissé de 4,2% à 63,71 dollars le baril et 59,39 dollars le baril, respectivement ** Les prix du brut chutent après que le président américain Donald Trump a déclaré que les meurtres de manifestants en Iran cessent, apaisant les craintes d'interventions américaines et de perturbations de l'offre

** Exxon Mobil XOM.N en baisse de 0,9%; Chevron CVX.N en baisse de 0,7%

** Les producteurs de pétrole et de gaz Devon Energy

DVN.N , Occidental Petroleum OXY.N , APA Corp APA.O et EOG Resources EOG.N reculent de 0,8 % à 1,6 %

** Les sociétés de services pétroliers SLB SLB.N et Halliburton HAL.N baissent chacune de 0,8%

** Le raffineur Marathon Petroleum MPC.N en baisse de 0,8%

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

APA
26,6900 USD NASDAQ +3,77%
CHEVRON
167,340 USD NYSE +2,14%
DEVON ENERGY
37,910 USD NYSE +2,93%
EOG RESOURCES
110,760 USD NYSE +2,50%
EXXON MOBIL
130,250 USD NYSE +2,98%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
33,060 USD NYSE +1,38%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
181,200 USD NYSE +3,02%
OCCIDENTAL PETROLEUM
44,350 USD NYSE +2,42%
Pétrole Brent
64,09 USD Ice Europ -1,99%
Pétrole WTI
59,81 USD Ice Europ -2,13%
SLB
46,985 USD NYSE +2,39%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
