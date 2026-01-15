Les actions américaines dans le secteur de l'énergie chutent en raison de la baisse des prix du pétrole brut

15 janvier - ** Les actions des compagnies pétrolières et gazières américaines chutent en début de marché, suivant la baisse des prix du brut O/R

** Les prix à terme du pétrole Brent LCOc1 et du pétrole West Texas Intermediate CLc1 ont baissé de 4,2% à 63,71 dollars le baril et 59,39 dollars le baril, respectivement ** Les prix du brut chutent après que le président américain Donald Trump a déclaré que les meurtres de manifestants en Iran cessent, apaisant les craintes d'interventions américaines et de perturbations de l'offre

** Exxon Mobil XOM.N en baisse de 0,9%; Chevron CVX.N en baisse de 0,7%

** Les producteurs de pétrole et de gaz Devon Energy

DVN.N , Occidental Petroleum OXY.N , APA Corp APA.O et EOG Resources EOG.N reculent de 0,8 % à 1,6 %

** Les sociétés de services pétroliers SLB SLB.N et Halliburton HAL.N baissent chacune de 0,8%

** Le raffineur Marathon Petroleum MPC.N en baisse de 0,8%