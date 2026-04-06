Les actions américaines dans le secteur de l'énergie baissent alors que les prix du pétrole chutent en raison de la proposition de paix entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Les actions des sociétés américaines du secteur de l'énergie chutent en début de séance, en raison de la baisse des prix du brut O/R

** Brent à terme LCOc1 en baisse de 1,4 % à 107,61 $/baril; West Texas Intermediate CLc1 baisse de 1,1 % à 110,33 $/baril ** Les prix du brut chutent alors que les investisseurs attendent des éclaircissements sur l'état des négociations entre les États-Unis et l'Iran, et restent méfiants quant aux pertes d'approvisionnement durables dues aux perturbations du transport maritime

** Les grandes entreprises énergétiques Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont baissé de 1,7 % et de 1 %, respectivement

** Les producteurs de pétrole et de gaz Occidental Petroleum

OXY.N , Devon Energy DVN.N , Diamondback Energy FANG.O et ConocoPhillips COP.N reculent de 1,9 % à 2,3 %

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O et SLB SLB.N baissent chacune de 0,7%

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66

PSX.N baissent respectivement de 2,4% et 1,3%