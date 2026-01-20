 Aller au contenu principal
Les actions américaines dans le domaine du matériel informatique chutent, Morgan Stanley signalant un ralentissement de la demande
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour à l'ouverture du marché) par Rashika Singh

Les valeurs américaines du matériel informatique ont chuté mardi après que Morgan Stanley a dégradé le secteur, mettant en garde contre un ralentissement de la demande alors que les entreprises réduisent leurs dépenses dans un contexte d'incertitude économique et de hausse des coûts des composants.

La société de courtage de Wall Street a déclaré que les dirigeants d'entreprises technologiques qui réduisent leurs plans de dépenses en matériel informatique ajoutent aux préoccupations existantes concernant la hausse des coûts des intrants et les goulets d'étranglement dans l'approvisionnement, réduisant son opinion sur le secteur de "prudent" à "en ligne".

"Une "tempête parfaite" de ralentissement de la demande, d'inflation du coût des intrants et de valorisations élevées est en train d'émerger, ce qui nous amène à être plus défensifs jusqu'en 2026", écrivent les analystes.

Les actions de Hewlett Packard Enterprise HPE.N et Dell Technologies DELL.N ont chuté de 5 %, tandis que HP Inc

HPQ.N a perdu 2,5 %.

Les actions américaines de Logitech LOGN.S LOGI.O et de NetApp NTAP.O ont chuté d'environ 4 % et 5,5 %, respectivement, la maison de courtage de Wall Street ayant ramené ces deux valeurs de "pondération égale" à "sous-pondération".

Les ventes sectorielles ont fait baisser l'indice du matériel informatique .SPLRCTHSP de 1,1 % à l'ouverture, dans un contexte de faiblesse générale du marché.

La dernière enquête de Morgan Stanley indique une croissance de seulement 1 % en glissement annuel des budgets consacrés au matériel informatique en 2026, ce qui représente le résultat le plus faible enregistré en près de 15 ans, hors période COVID.

Une enquête distincte menée par la société de courtage auprès de revendeurs à valeur ajoutée a indiqué que 30 à 60 % des clients pourraient réduire les achats prévus de PC, de serveurs et de stockage si les hausses de prix liées à l'inflation des composants se poursuivent.

Alors que la demande induite par l'IA a été un vent arrière pour les fabricants de matériel informatique, l'incertitude liée aux tarifs douaniers du président Donald Trump a pesé sur le secteur.

Les analystes de Citigroup ont déclaré lundi que les sociétés de matériel informatique et les distributeurs sont confrontés à une demande plus irrégulière de la part des entreprises, à une augmentation des coûts de la mémoire et à une baisse des livraisons de PC jusqu'en 2026.

"Avec des coûts plus élevés et une demande élastique, le risque de révisions à la baisse des estimations de bénéfices en 2026 est plus grand", a déclaré Morgan Stanley.

Valeurs associées

CDW
128,5400 USD NASDAQ -2,44%
DELL TECH RG-C
113,702 USD NYSE -5,65%
HP
19,895 USD NYSE -2,38%
HP ENTERPRISE
20,214 USD NYSE -5,63%
LOGITECH INTL
72,240 CHF Swiss EBS Stocks -4,62%
NETAPP
96,3100 USD NASDAQ -7,25%
