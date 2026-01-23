Les actions américaines chutent en raison de la chute d'Intel et des inquiétudes géopolitiques persistantes

Indices en baisse: Dow 0,65%, S&P 500 0,21%, Nasdaq 0,16%

Intel en baisse, les prévisions sont inférieures aux estimations

Le PMI manufacturier mondial de S&P pour janvier à 51,9

Les actions américaines ont chuté vendredi, mettant les principaux indices de Wall Street sur la voie d'une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, Intel ayant plongé en raison de perspectives négatives et de tensions géopolitiques persistantes qui ont sapé l'appétit pour le risque.

Les actions ont rebondi au cours des deux dernières séances après la chute brutale de mardi déclenchée par les menaces du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane aux alliés européens jusqu'à ce que Washington soit autorisé à acheter le Groenland.

M. Trump a par la suite tempéré ses menaces tarifaires et exclu de prendre le Groenland par la force, mais le S&P 500

.SPX , le Nasdaq .IXIC et le Dow .DJI étaient toujours prêts à clôturer la semaine en baisse. Les flux de valeurs refuges ont persisté, propulsant l'or à un niveau record. GOL/

Le fabricant de puces Intel INTC.O , qui a chuté de 14,9 %, a été l'un des principaux freins au cours de la journée de vendredi. La société a annoncé des revenus et des bénéfices trimestriels inférieurs aux estimations du marché, expliquant qu'elle avait du mal à satisfaire la demande pour ses puces de serveur utilisées dans les centres de données d'intelligence artificielle. Ses actions ont bondi d'environ 50 % depuis le début de l'année.

L'indice des semi-conducteurs .SOX a chuté de 1,6 %, s'éloignant de son record atteint lors de la séance précédente, tandis que l'indicateur de peur de Wall Street .VIX a augmenté après avoir chuté au cours des deux dernières séances.

"La saison des résultats a été bonne, mais un ou deux titres n'ont pas donné de prévisions optimistes et ils ont chuté en conséquence lorsque les investisseurs ont agi. Les prévisions sont aujourd'hui plus importantes que jamais", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

"Les investisseurs resteront prudents car il y a non seulement les bénéfices, mais aussi la Fed. Nous ne prévoyons pas de changement, mais la question est de savoir ce qu'ils diront dans leur communiqué."

A 09h48 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 320,71 points, soit 0,65%, à 49 063,30, le S&P 500 .SPX a perdu 14,68 points, soit 0,21%, à 6 898,78 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 36,50 points, soit 0,16%, à 23 399,52.

LA FED ATTENDUE

La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux à 3,5 %-3,75 % la semaine prochaine, mais les investisseurs passeront au peigne fin le communiqué et les remarques du président Jerome Powell pour obtenir des signaux sur la suite des événements. L'outil FedWatch de CMEGroup montre que les marchés prévoient une première baisse pour le mois de juin.

L'activité commerciale américaine est restée stable en janvier, l'amélioration des nouvelles commandes ayant été compensée par la morosité du marché de l'emploi, selon les chiffres rapides de l'indice PMI de S&P Global.

De nombreuses actions des "Sept Magnifiques", dont Apple

AAPL.O , Tesla TSLA.O et Microsoft MSFT.O , doivent publier leurs résultats la semaine prochaine. Leurs perspectives seront suivies de près pour voir s'il reste du jus dans les histoires de croissance qui ont jusqu'à présent soutenu leurs valorisations élevées.

Stimulée par la vigueur de l'économie américaine et les prévisions de réduction des taux d'intérêt cette année, la reprise du marché s'est étendue à d'autres secteurs que celui des grandes capitalisations. L'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT et l'indice Dow Jones des transports .DJT ont atteint des records jeudi.

Parmi les autres valeurs en hausse, Nvidia NVDA.O a augmenté de 1,4 % après que Bloomberg News a rapporté que les autorités chinoises ont dit à Alibaba 9988.HK , Tencent

0700.HK et ByteDance qu'ils peuvent préparer des commandes pour les puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia.

Les actions cotées en bourse aux États-Unis de sociétés minières telles que Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N ont augmenté de 0,6 % et 0,3 %, respectivement, alors que les prix de l'argent XAG= ont atteint des niveaux record et se sont approchés de la barre des 100 dollars l'once pour la première fois.