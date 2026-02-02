Les actionnaires de Warner Bros. devraient voter sur l'accord avec Netflix en mars, selon CNBC

(Ajout de l'arrière-plan tout au long de l'article)

Warner Bros Discovery WBD.O devrait organiser en mars un vote des actionnaires sur l'accord de 82,7 milliards de dollars portant sur la vente de ses actifs de streaming et de studio à Netflix NFLX.O , a rapporté CNBC lundi.

Warner Bros Discovery et Netflix n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le feu vert des investisseurs permettrait de faire avancer l'opération, mais celle-ci pourrait faire l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités américaines et européennes de la concurrence, qui évalueront si le regroupement est susceptible de réduire la concurrence ou de limiter le choix des consommateurs.

Si les actionnaires devaient rejeter l'accord avec Netflix, Paramount Skydance PSKY.O devrait continuer à faire monter la pression et tenter de remplacer les membres du conseil d'administration de Warner Bros par des administrateurs plus ouverts à l'examen ou à l'approbation de son offre hostile de 108,4 milliards de dollars, a rapporté Reuters.

Le conseil d'administration de Warner Bros a rejeté à l'unanimité l'offre de Paramount, la qualifiant d'"inadéquate" et de "contraire aux intérêts des actionnaires".

La société dirigée par David Ellison a repoussé la date limite de son offre publique d'achat au 20 février, ce qui lui donne plus de temps pour convaincre les investisseurs que sa proposition pour le studio hollywoodien est supérieure à l'offre concurrente de Netflix.

Pour Netflix, l'accès aux actifs de WBD - de "Friends" à "Batman" - pourrait lui donner la puissance de feu culturelle nécessaire pour développer une nouvelle vague de spin-offs, de préquelles et de suites en streaming.

Cela ferait également de Netflix le plus grand acteur mondial du streaming, avec environ un demi-milliard d'abonnés.