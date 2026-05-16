Les actionnaires de SpaceX approuvent une division des actions à raison de 5 pour 1, rapporte Bloomberg News

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Une majorité d'actionnaires de SpaceX a approuvé un fractionnement d'actions à raison de 5 pour 1 recommandé par le conseil d'administration de la société, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Les actionnaires de SpaceX, qui s'apprête à entrer en bourse, ont été informés par e-mail que la juste valeur marchande de l'action avait été ajustée à 105,32 dollars par action, contre 526,59 dollars avant la division, selon le rapport.

La division des actions sera effectuée au cours de la semaine du 18 mai et devrait être finalisée d'ici le 22 mai, a rapporté Bloomberg.

Reuters a rapporté en exclusivité vendredi que SpaceX, le fabricant de fusées et de satellites d'Elon Musk , vise une introduction en Bourse dès le 12 juin et a choisi le Nasdaq comme place de cotation pour ses débuts spectaculaires sur le marché.

La société devrait chercher à lever environ 75 milliards de dollars (XX milliards d'euros) pour une valorisation d'environ 1.750 milliards de dollars (XX milliards d'euros), ce qui en ferait la plus grande introduction en Bourse de tous les temps, comme l'a précédemment rapporté Reuters.

SpaceX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires en dehors des heures de bureau habituelles.