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Les actionnaires de Samsonite approuvent la double cotation aux États-Unis
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 14:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actionnaires de Samsonite

1910.HK ont approuvé jeudi une série de résolutions destinées à ouvrir la voie à une double cotation aux États-Unis, alors que le fabricant de bagages coté à Hong Kong cherche une plus grande exposition aux investisseurs américains et une meilleure liquidité de ses actions.

La société, dont les marques comprennent Tumi et American Tourister, a déclaré le mois dernier qu'elle cherchait à être cotée en bourse, ce qui devrait se faire par le biais d'American depositary shares.

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