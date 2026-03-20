Les actionnaires de Samsonite approuvent la double cotation aux États-Unis

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* Samsonite souhaite élargir l'accès aux investisseurs grâce à une cotation aux États-Unis

* Le produit de la cotation serait affecté aux opérations, à l'endettement et aux acquisitions

* La société annonce une hausse de ses ventes au quatrième trimestre ce vendredi

* Samsonite a l'intention d'achever la double cotation en 2026

(Mise à jour de l'article du 19 mars, remaniement des points de résumé du texte, ajout des détails des résultats de vendredi, commentaire du directeur général; paragraphes 10,11) par Yantoultra Ngui et Sneha Kumar

Les actionnaires de Samsonite

1910.HK ont approuvé jeudi une série de résolutions destinées à ouvrir la voie à une double cotation aux États-Unis, alors que le fabricant de bagages coté à Hong Kong recherche une plus grande exposition aux investisseurs américains et une meilleure liquidité de ses actions. La société, dont les marques comprennent Tumi et American Tourister, a déclaré le mois dernier qu'elle cherchait à être cotée en bourse, ce qui devrait se faire par le biais d'actions de dépôt américaines. Sur la base d'une capitalisation boursière d'environ 2,95 milliards de dollars en date de jeudi, le mandat d'émission approuvé d'un maximum de 138,3 millions d'actions, soit environ 10 % du capital social émis à l'exclusion des actions de trésorerie, implique une taille maximale théorique de l'opération d'environ 300 millions de dollars à la valeur de marché actuelle, bien que Samsonite n'ait pas fixé de calendrier, de taille ou de prix pour une éventuelle cotation aux États-Unis. Le calendrier et la structure d'une éventuelle cotation n'ont pas encore été déterminés et dépendront des conditions du marché, a déclaré la société en février . Les actions de la société ont chuté d'environ 16 % depuis le début de l'année, selon les données du LSEG.

Selon les conditions proposées, toute émission d'actions liée aux ADS se ferait dans les limites de dilution précédemment approuvées, tandis que le prix ne pourrait pas être inférieur de plus de 15 % au cours de clôture de l'action immédiatement avant la signature de l'accord de prise ferme.

Le produit de toute vente d'actions sera utilisé pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise, y compris les dépenses d'exploitation, les dépenses d'investissement, le remboursement de la dette, les rachats d'actions et les acquisitions éventuelles. Samsonite a déclaré pour la première fois en mars 2024 qu'elle chercherait à obtenir une double cotation après avoir examiné les options permettant d'accroître la valeur actionnariale. Cette cotation renforcerait la dynamique des marchés financiers américains, où l'amélioration des conditions de marché a encouragé des entreprises telles que la société de restauration rapide Jollibee Foods JFC.PS et l'opérateur de centres de données DayOne à rechercher ou à préparer leur cotation aux États-Unis.

Vendredi, Samsonite a annoncé une augmentation de 2,2 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et une hausse de sa marge brute par rapport à l'année précédente, grâce à l'augmentation des ventes directes aux consommateurs et des ventes hors voyage, bien que le bénéfice trimestriel attribuable aux actionnaires ait chuté de 11,6 %.

Les préparatifs en vue d'une éventuelle double cotation aux États-Unis, que Samsonite a l'intention de réaliser en 2026, progressent, car les affaires continuent de s'améliorer, a déclaré le directeur général Kyle Gendreau dans un communiqué de presse sur les résultats.