Les actionnaires de Norwegian approuvent le plan de secours

(Actualisé avec précisions) OSLO, 4 mai (Reuters) - Les actionnaires de Norwegian Air NWC.OL ont approuvé le plan de secours représentant près d'un milliard de dollars (1,1 milliard d'euros) destiné à éviter à la compagnie aérienne de faire faillite. Norwegian Air, qui a cloué au sol 95% de sa flotte, est sous la menace d'une pénurie totale de liquidités d'ici la mi-mai. Quoiqu'attendue, l'information a permis au titre de la compagnie aérienne de s'envoler de 46% à la Bourse d'Oslo. Le plan de sauvetage prévoit de transformer des obligations et des dettes de crédit-bail en actions et la mise sur le marché de jusqu'à 400 millions d'euros d'actions nouvelles. Ces opérations vont permettre à Norwegian, endettée fin décembre à hauteur de huit milliards de dollars, de recourir au dispositif gouvernemental de garanties publiques. Au passage, son capital changer presque intégralement de main, 5% seulement restant la propriété de ses actionnaires actuels. Le directeur financier de Norwegian s'est dit certain à "près de 100%" que les créanciers approuveront à leur tour ce plan de sauvetage le 18 mai prochain. (Terje Solsvik; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélotpar Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées NORWEGIAN AIR SH Tradegate +17.46% NORWEGIAN AIR SH LSE Intl +24.28%