Les actionnaires de Kone approuvent le projet de rachat de TKE pour 34 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles sur l'opération aux paragraphes 2 à 6)

Le fabricant finlandais d'ascenseurs Kone KNEBV.HE a annoncé mercredi que ses actionnaires avaient approuvé le projet d'acquisition, pour un montant de 34 milliards de dollars , de son concurrent allemand TK Elevator (TKE), ce qui devrait donner naissance au plus grand groupe mondial de fabrication d'ascenseurs.

L'opération annoncée en avril avec Advent International, Cinven et d'autres actionnaires de TKE est l'une des plus importantes acquisitions en Europe depuis des années et la plus grande opération de capital-investissement côté vendeur en Europe depuis le début des statistiques en 1980, selon les données de LSEG.

L'approbation nécessitait une majorité des deux tiers lors d'une assemblée générale extraordinaire, ce qui avait été pratiquement assuré à l'avance, Kone ayant indiqué que des actionnaires détenant environ 74 % des droits de vote s'étaient engagés au préalable à soutenir l'opération.

Les analystes s'attendent toutefois à un examen antitrust, étant donné que le marché est déjà très concentré, et Kone a indiqué en avril que la finalisation de l'opération pourrait donc prendre entre 12 et 18 mois.

Cette opération en numéraire et en actions, évaluée à 29,4 milliards d'euros (34,2 milliards de dollars), dette comprise au moment de l'annonce, permettrait à Kone de dépasser son concurrent américain Otis, de créer un leader européen et de renforcer sa présence sur le continent américain.

La valeur finale de l'opération dépend toutefois des fluctuations du cours de l'action Kone. (1 $ = 0,8610 euro)