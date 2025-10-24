Les actionnaires de Grindr proposent de privatiser l'application de rencontres

Un consortium d'actionnaires de Grindr

GRND.N détenant plus de 60 % des actions en circulation, dont George Raymond Zage III et James Fu Bin Lu, a soumis une proposition non contraignante de privatisation de l'application de rencontres, offrant 18 dollars par action.