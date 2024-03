Les actionnaires de GeNeuro approuvent l’ensemble des résolutions proposées à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mars 2024

81,4% du capital social de la société était représenté à l'assemblée générale et les résolutions ont toutes été approuvées à l’unanimité

Genève, Suisse, le 20 mars 2024 – 18h30 CEST – GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 – GNRO), société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences neuropsychiatriques sévères du COVID-19 (post-COVID ou COVID-Long), annonce ce jour l’approbation par les actionnaires de l’ensemble des résolutions proposées à l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGEX) du 18 mars 2024.