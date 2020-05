Les actionnaires de GeNeuro approuvent l'ensemble des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Annuelle

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : geneuro@newcap.eu



Conférence téléphonique avec slideshow de présentation à destination des investisseurs et actionnaires afin de commenter les décisions de l'AG et faire le point sur les activités



- 74,37% du capital social de la société était représenté à l'assemblée générale et les résolutions ont toutes été approuvées avec une majorité supérieure à 95% des actions votantes



- GeNeuro tiendra une conférence téléphonique avec slideshow de présentation le mardi 2 juin à 14h00 CEST / 8h00 EDT en anglais, pour commenter les décisions de l'AG et faire le point sur ses activités