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Les actionnaires de Conagra se prononcent en faveur des modifications proposées concernant la rémunération des dirigeants
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 19:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actionnaires de Conagra Brands

CAG.N se sont prononcés mercredi en faveur des modifications proposées au programme de rémunération des dirigeants du fabricant américain de produits alimentaires emballés.

Le conseiller en vote ISS avait exhorté les actionnaires à voter contre ces modifications, invoquant des inquiétudes liées à la baisse des résultats financiers et au manque de clarté concernant les objectifs.

Voici plus de détails:

* La proposition a été approuvée à titre consultatif lors de l’assemblée générale annuelle de Conagra.

* La rémunérationdu directeur général John Brase comprend un salaire de base de 1,15 million de dollars, une prime annuelle potentielle équivalente à 150 % de son salaire de base éligible et 7,3 millions de dollars de primes annuelles à long terme, composées à 60 % d’actions liées à la performance et à 40 % d’unités d’actions restreintes (RSUs), comme Conagra l’avait proposé link dans une circulaire de sollicitation de procurations datée du 11 août.

* Conagra, qui fabrique le ketchup Hunt's, les bâtonnets de viande Slim Jim et le chocolat chaud Swiss Miss, a réduit de moitié son dividende annuel en juillet et procède actuellement à un examen de ses actifs non stratégiques sous la direction de son nouveau directeur général, Brase, après avoir publié des perspectives de bénéfices moroses.

* Conagra Brands devrait publier ses résultats du premier trimestre le 30 septembre.

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