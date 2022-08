Les actionnaires d’Onxeo approuvent le retrait du marché Nasdaq First North de Copenhague

La société va soumettre une demande de retrait de la cote auprès du Nasdaq



Paris (France), le 17 août 2022 – 20h00 CEST - Onxeo S.A. (Euronext Growth Paris : ALONX, Nasdaq First North Copenhagen : ONXEO), ci-après « Onxeo » ou « la Société », société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l’ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, annonce que l’Assemblée générale mixte qui s’est tenue ce jour a adopté l’ensemble des résolutions présentées dans le sens des recommandations du Conseil d’administration.



Les actionnaires ont notamment approuvé le retrait des actions de la Société de la cote sur le marché Nasdaq First North de Copenhague et conféré tous pouvoirs au Conseil d’administration pour réaliser ce dernier.



La société demandera formellement, dans les prochains jours, le retrait de la cote du Nasdaq First North à l’opérateur boursier danois.



Après approbation de l’opérateur de marché, le retrait effectif des actions de la cote du marché Nasdaq First North devrait intervenir après un délai supplémentaire de 10 semaines.



