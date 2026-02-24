Les actionnaires d'Apple rejettent la proposition d'actionnaire demandant un rapport sur sa dépendance à l'égard de la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails au paragraphe 2)

Les actionnaires d'Apple AAPL.O ont rejeté mardi une proposition de rapport sur la dépendance de la société à l'égard de la Chine pour la fabrication d'une grande partie de ses produits.

Ce vote intervient alors qu'Apple s'efforce depuis près de dix ans d'élargir sa base de production au Vietnam, à l'Inde et même aux États-Unis, où la société a déclaré plus tôt dans la journée qu'elle assemblerait certains de ses ordinateurs Mac Mini à l 'adresse pour répondre à la demande américaine à partir de la fin de l'année .