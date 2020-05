Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les actifs sous gestion de Tikehau Capital en retrait au T1 dans le contexte de la pandémie Reuters • 14/05/2020 à 07:15









PARIS, 14 mai (Reuters) - Tikehau Capital TKOO.PA annonce jeudi: * 25,4 MILLIARDS D'EUROS D'ACTIFS SOUS GESTION AU 31 MARS 2020 * EN CROISSANCE DE +13,7% SUR DOUZE MOIS, EN RETRAIT DE -1,5% SUR LE PREMIER TRIMESTRE EN RAISON D'EFFETS DE MARCHÉ DÉFAVORABLES SUR CERTAINES CLASSES D'ACTIFS, DANS LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE TRÈS VOLATILE LIÉ À LA PANDÉMIE DE COVID * LA COLLECTE NETTE DE L'ACTIVITÉ DE GESTION D'ACTIFS S'ÉLÈVE À +500 MILLIONS D'EUROS SUR LE PREMIER TRIMESTRE * TIKEHAU CAPITAL CONFIRME SES OBJECTIFS À HORIZON 2022 VISANT À ATTEINDRE PLUS DE 35 MILLIARDS D'EUROS D'ACTIFS SOUS GESTION ET À GÉNÉRER PLUS DE 100 MILLIONS D'EUROS DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DANS LA GESTION D'ACTIFS * DETTE PRIVÉE: 8,3 MILLIARDS D'EUROS D'ACTIFS SOUS GESTION AU 31 MARS 2020, UN MONTANT STABLE SUR UN AN, ET EN RECUL DE -3,8% PAR RAPPORT AU 31 DÉCEMBRE 2019 * TIKEHAU EST EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES EN VUE DE L'ACQUISITION DE STAR AMERICA INFRASTRUCTURE PARTNERS, SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE AMÉRICAINE ACTIVE DANS LE DÉVELOPPEMENT ET LA GESTION DE PROJETS D'INFRASTRUCTURES DE TAILLE MOYENNE EN AMÉRIQUE DU NORD Le communiqué: https://www.tikehaucapital.com/~/media/Files/T/Tikehau-Capital/PR%202020%20FR/pr-aum-q1-20-fr.pdf Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur TKOO.PA

Valeurs associées TIKEHAU CAPITAL Euronext Paris 0.00%