Les actifs numériques sous pression : 360 millions de dollars de sorties en une semaine

Les flux hebdomadaires soulignent la nervosité persistante des marchés face aux orientations de la Fed, tandis que certains actifs alternatifs comme Solana tirent leur épingle du jeu grâce aux innovations réglementaires.

Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré des sorties nettes de 360 millions de dollars la semaine dernière, alors que les investisseurs ont réagi aux déclarations du président de la Fed, Jerome Powell, évoquant une possible baisse des taux en décembre. Cette posture prudente a créé un climat d'incertitude sur les marchés.

Les États-Unis en tête des sorties de capitaux

Le marché américain a été le plus touché avec 439 millions de dollars de sorties, dont 946 millions pour les seuls ETF bitcoin , sous l'effet des tensions liées aux taux d'intérêt.

En revanche, Solana a capté 421 millions de dollars d'entrées, son deuxième meilleur score historique, porté par le lancement de nouveaux ETF aux États-Unis.

Solana, grand gagnant de la semaine

Les ETN Bitcoin ont été les seuls produits majeurs d'actifs numériques à subir des sorties importantes, totalisant 946 millions de dollars. Malgré la récente baisse des taux, les commentaires de Powell ont fortement pesé sur le cours du Bitcoin, les investisseurs restant sensibles aux évolutions de la politique monétaire.

Avec 421 millions de dollars d'entrées hebdomadaires, Solana enregistre sa deuxième meilleure semaine jamais réalisée. Ce succès s'explique par le lancement récent d'ETF américains, qui ont généré des entrées cumulées de 553,3 milliards de dollars depuis leur création.

Si les sorties se sont concentrées aux États-Unis (439 millions de dollars), d'autres marchés ont également été touchés :

Allemagne : 32 millions de dollars de sorties

Suisse : 8 millions de dollars de sorties

À l'inverse, certains pays ont enregistré des entrées modestes, reflétant une divergence d'opinions entre régions.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.